Distancia, rotación y vacío: la tele en tiempos del coronavirus

Ya desde la semana pasada algunos programas de televisión comenzaron a modificar sus rutinas para evitar el contagio del COVID-19, la pandemia que azota al mundo por estos días.

El público se sorprendió primero cuando los integrantes de “Polémica en el bar” (América) se mostraron distanciados y, aunque algunos vieron esta decisión exagerada, de a poco otros envíos de aire comenzaron a tomar medidas similares.

El sábado, por caso, La Chiqui y Lanata abrieron la temporada de “La noche de Mirtha” (El Trece) sentados a un metro y medio de distancia, algo que la conductora había anticipado, y su invitado, a modo de chiste, acudió a la cena con una cinta métrica para medir, efectivamente, que la distancia sea la que había pedido la animadora.

El mismo día, pero más temprano, el ciclo que difunde la música tropical en América, ”Pasión de sábado”, se emitió pero con las gradas de público vacías para evitar, precisamente, el aglomeramiento de la gente. “Desde el 14/3 hasta nuevo aviso @PasionOriginal se realizará SIN PÚBLICO”, escribió Marcela Baños en sus redes y compartió el comunicado de la productora Ser TV en el que explica la medida: “A partir de los sucesos de público conocimiento (coronavirus) la producción de ‘Pasión de sábado’ comunica que, desde el próximo sábado 14 de marzo hasta nuevo aviso, realizará el programa sin público”.

La medida, además, también se extendió a los grupos tropicales que van a cantar. “Los grupos que participen del programa deberán concurrir con el personal mínimo indispensable, sin familiares, amigos ni acompañantes. Sepan entender esta medida. Seamos responsables, cuidémonos entre todos”.

Marcela recordó además que ya se había tomado una medida similar cuando pasó lo de la Gripe A. “Ojalá que sea por poco tiempo, pero es el aporte que podemos hacer en esta causa”, explicó la conductora.

Las adaptaciones a los tiempos de coronavirus en la tevé siguieron ayer en “Nosotros a la mañana” (El Trece). Apenas minutos luego de la apertura, el Pollo Álvarez y Sandra Borghi comunicaron las medidas preventivas que se tomaron desde la producción.

“Hoy (por ayer) tomamos una decisión y tiene que ver con ir alternando a nuestro equipo, justamente para mantener la distancia recomendada. Son las condiciones que tenemos que respetar como sociedad y como programa de televisión”, aseguró el conductor. En ese momento, lo acompañaban Agustina Kämpfer, Tomás Dente, Gabriel Marote y dos médicos. Hoy estará Nicole Neumann, Andrea Campbell y Ariel Wolman.

“Acatamos todas las órdenes. Acá en nuestro estudio nadie se saluda y estamos tomando todas los recaudos necesarios a la hora de colocarnos todos los elementos que utilizamos a diario. Antes de ponerme el micrófono, el sonidista me mostró que todo estaba higienizado con alcohol. Todo está esterilizado en la productora y mantenemos la distancia lógica y prudente que es la recomendada, como ayer que en la reunión de gobierno había una distancia de un metro entre cada funcionario” , informó Borghi, por su parte.

Otros programas como “Confrontados” (Canal 9) también decidieron emitirse con modificaciones en su rutina. Marina Calabró, ayer, no tuvo panelistas: Carlos Monti saldrá al aire desde su casa y Lizardo Ponce está en cuarentena por haber viajado al exterior.

En “Incorrectas”, Moria Casán hizo el programa desde su casa (ver página 5), amparándose en la licencia otorgada por el gobierno para las personas mayores de 65 años.

En “Intrusos”, en tanto, Rial dedicó gran parte de su envío al coronavirus, incluyendo una entrevista mano a mano con el doctor Pedro Cahn, con quien se mostró bien ditanciado. Los panelistas, además, se fueron turnando y fueron ingresando según los temas a tratar.

MONOTEMÁTICA

Y no sólo cambiaron las formas de hacer los programas, sino también los contenidos que, desde hace semanas, y sin discriminar los géneros, se vuelcan con todo a la cobertura del coronavirus.

Desde que apareció en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, hasta que se detectó el primer caso en Argentina y luego la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo pasado, el coronavirus y sus consecuencias (locales y globales) fueron invadiendo la programación en vivo hasta convertir las pantallas en un continuado monotemático inevitable.

Atendiendo a recomendaciones y medidas cada vez más estrictas del gobierno nacional y casi sin móviles en la calle, los envíos de noticias e información general oscilan entre videollamadas con argentinos varados en el mundo, entrevistas a médicos, funcionarios o especialistas desde el piso, sus oficinas o domicilios y material que circula por redes sociales.

“Italia la está pasando realmente muy mal”, dijo ayer Antonio Laje, música de suspenso de fondo y un frasco de alcohol en gel sobre el escritorio de “Buenos días América” mientras, a pantalla partida, se ve un video de policías circulando con trajes especiales por alguna ciudad italiana que bien podría ser parte de una serie de ciencia ficción.

“Decidimos ir alternando al equipo, para mantener la distancia recomendada”

En “Los ángeles de la mañana”, el envío de El Trece conducido por Ángel de Brito -quien por cuarentena al regreso de sus vacaciones en Miami cedió su lugar a la periodista Andrea Taboada-, comenzó con una videollamada a Silvina Luna a su casa de Puerto Madero.

“Estoy inmunodeprimida, tengo una insuficiencia renal crónica”, contó con el videograph “la farándula en cuarentena” como título de nota, al recordar que su salud endeble se debe a un caso de mala praxis durante una cirugía estética practicada por el mediático “doctor Lotoki” que actualmente se dirime en la justicia.

“Mis médicos están esperando un reporte oficial del Ministerio de Salud para decirme si puedo o no a trabajar hoy”, agregó sobre su rol de columnista en el programa “Pampita Online”.

Luego, en vivo desde Plaza Italia, la movilera Maite Peñoñori con el micrófono cubierto por un nylon relató que todo en ese punto neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires pareciera ajeno a la alerta por coronavirus, a excepción de una cola sobre la vereda, en la puerta de una farmacia, que solo permite el ingreso de tres clientes a la vez.

“Estoy viendo a una señora con bastón, ¿por qué no intercedés?”, le pidió la conductora a la movilera sobre una mujer que estaba esperando en una cola que tenía una veintena de personas. “Tengo que comprar dos remedios, nada más, no es que vengo a comprar productos de higiene”, dijo la mujer que contó que no la dejaron pasar primero, a pesar de haberlo pedido. “La gente no abrió la boca y el muchacho de la entrada me dijo que no”, agregó, generando indignación instantánea entre las panelistas.

“Esta gente es población de riesgo”, marcó Andrea. “¿Y qué se puede esperar, si acá se hacen los dormidos en el colectivo cuando hay una embarazada?”, lanzó Cinthia Fernández, picante. “¡Encará vos a la gente!”, le pidió Yanina Latorre a la notera, molesta por la situación. “Se había acercado la señora a la puerta y el hombre de seguridad le dijo que no podía hacer nada”, explicó Maite, mientras la mujer finalmente ingresaba al negocio secundada por la periodista.

El cierre de la situación fue a pura ironía. “Lo que pasa es que con cámara es todo diferente”, cerró Andrea.

LAS VALIJAS DEL AGRESOR

En “El noticiero de la gente” (Telefé) encabezado por Germán Paoloski, fueron hasta Villa Ballester, a la casa del Gustavo Granucci, el vigilador de un edificio en Olivos golpeado por denunciar a Miguel Ángel Paz, un vecino que había regresado de Estados Unidos de violar la cuarentena.

Granucci, obligado a cumplir la cuarentena tras el contacto con Paz, realizó la nota por celular desde la ventana, mientras una cámara lo filmaba desde la vereda.

Luego, otro móvil desde Olivos mostró la imponente torre donde vive Paz, y una toma aérea del balcón del séptimo mostró valijas apiladas y un graph que anunciaba: “Las valijas del agresor”.