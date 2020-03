Brotan quejas por falta de agua en la Ciudad mientras sube la temperatura

El calor que hizo el fin de semana en La Plata fue apenas el comienzo de una seguidilla de días que, según el Servicio Meteorológico Nacional, se prolongará hasta la semana que viene. Atendiendo a las previsiones meteorológicas, vecinos de distintos barrios salieron a expresar preocupación por la falta de agua en los hogares, un problema que en muchos casos se romanta a varios días atrás. Según manifestaron, temen que se repita la prolongada escasez que se registró durante febrero.

De acuedo con un usuario llamado Cristian, este panorama era padecido por vecinos de la cuadra de 10 entre 69 y 70 . "Nos vimos afectados por la falta de agua en la zona durante el fin de semana y hoy lunes seguimos igual. No queremos que pase como hace poco cuando estuvimos siete días sin servicio", expresó.

Cerca de allí, desde 20 y 70, Fernando aseguró que "seguimos sin una gota de agua, ya van tres días que no podemos cargar las cisterna". Y agregó que "tenemos que ir a buscar agua en bidones a una estación de servicio". El vecinos afirmó que reclamó a ABSA y que le respondieron que "están arreglando la Usina Bosques".

Una vecina de 22 entre 68 y 69 que se identificó como Susana manifestó que "hace tres días que estoy sin agua y la necesito porque tengo una úlcera y no puedo lavarme". "Llamé a ABSA y a OCABA pero no hubo respuestas para mi reclamo", dijo.

El cese del suministro alcanzaba a la zona de 7 y 72 según contó Luciana, una vecina que afirmó estar "harta de esta situación y de que no te den una respuesta con todo lo que pagamos mensualmente. El inconveniente se extiende hasta 6 y 79, según Inés, una frentista damnificada. Asimismo emergieron quejas desde 4 y 64.

Por otra parte, Nazarena Vega, vecina de 65 entre 136 y 137, Los Hornos, afirmó que "no hay presión de agua en el barrio". En tanto, desde 42 entre 21 y 22 del barrio La Loma, Norma señaló que "se me corto el agua el jueves y todavía no volvió; ya entré en estado de desesperación por esta situación indigna".

Drama en Ensenada

Frentistas de la calle Ascasubi entre José Ingenieros y Echeverría, Ensenada, pusieron de manifiesto el permanente faltante de agua que vienen sufriendo desde hace más de dos años, cuando se realizó una obra de reparación de un caño maestro que a la postre causó problemas con el servicio en la cuadra.

"ABSA no nos da importancia a pesar de que tenemos varios reclamos hechos, incluso los que realizamos a la Municipalidad. A veces hay poca presión y el líquido sale de color naranja", graficó.

El problema alcanza a una familia de la zona que cuida a una persona con discapacidad y que a raíz de la falta de suministro tienen que acarrear baldes con agua