Los cambios ayudaron al Pincha, que rescató un punto en su visita a La Fortaleza

Estudiantes se trajo anoche un punto de su visita a Lanús tras igualar 1-1 por la anteúltima fecha del actual campeonato de la Superliga. El gol de Marcelino Moreno en el inicio del complemento hacían parecer que iba a quedarse sin nada, pero Gabriel Milito acertó en los cambios y sus dirigidos terminaron empatando con un gol de Nazareno Colombo.

Si bien el Pincha fue con la idea de ganar, la igualdad le permite tomar un poco de aire para lo que viene. Sin dudas que el tanto el cuerpo técnico albirrojo como los jugadores buscarán que sirva para un punto de partida para conseguir, en el futuro cercano, regularidad en los resultados y el rendimiento.

En la previa Milito volvió a meter mano y realizó varios cambios con respecto a los últimos encuentros. La mayor novedad estuvo en la última línea, que volvió a estar compuesta por cuatro defensores: Colombo por la derecha; Jonatan Schunke y Javier Mascherano en la zaga central; y Facundo Mura nuevamente como lateral izquierdo. Facundo Sánchez arrancó después de mucho tiempo en el banco y Juan Fuentes, como Marcos Rojo, no pudo estar por lesión.

Lo que más sorprendió fue la inclusión de Colombo por la derecha, una posición en la que ya había incursionado el año pasado en Reserva de la mano de Leandro Desábato. El Mariscal confió en él para dicho sector y le dio una tarea más que complicada: contener los avances de Lautaro Acosta. A pesar de las dudas en al previa, terminó cumpliendo en defensa y hasta se dio el lujo de marcar un gol, el segundo de su carrera como profesional (el anterior, el año pasado a Argentinos).

En cuanto al resto del equipo, a la hora de atacar, fue un claro 4-3-3: Iván Gómez y Nahuel Estévez funcionaron como una especie de doble cinco, aunque este último se soltaba unos metros por momentos; Gastón Fernández se ubicó detrás de Mateo Retegui intentando generar fútbol y por los extremos jugaron Lucas Rodríguez y Ángel González. Para defender, tanto Tití como el mendocino se retrasaron unos metros y el equipo quedaba 4-4-2.

Con este planteo, el Pincha encontró cierta solidez defensiva en los primeros 45 minutos. Si bien en el inicio Lanús logró agarrarlo mal parado de contragolpe, luego la última línea logró acomodarse y para el local fue complicado llegar con claridad al arco defendido por Mariano Andújar, quien respondió muy bien cuando lo exigieron.

En ataque, en cambio, por momentos el conjunto pincharrata jugó lejos del área de Agustín Rossi. Algunos imprecisiones en el manejo de la pelota, sumado a la falta de ideas para romper líneas, hicieron que perdiera peligro. Las situaciones más claras llegaron cuando el equipo hizo hizo las transiciones más rápido o de contragolpe, aprovechando algunos huecos en la defensa rival.

Esa falta de peligrosidad por momentos se debió, en gran parte, a que jugadores como Gastón Fernández y Ángel González no mostraron su mejor versión. El primero no estuvo preciso para comandar el juego albirrojo, mientras que el ex Godoy Cruz pasó casi desapercibido en ataque. El León, sin dudas, necesita más de su velocidad y sorpresa en el último cuarto de cancha.

Mateo Retegui, que muchas veces tuvo que retrasarse algunos metros para entrar en contacto con la pelota, tuvo una clara en el inicio del cotejo con un remate potente que Rossi la mandó al tiro de esquina, del cuál Colombo saltó más alto que todos y envió la pelota por encima del travesaño. Nahuel Estévez, que hace una semana hizo estrellar el travesaño de Franco Armani con un remate de lejos, también probó de lejos varias veces para intentar sorprender.

MILITO ACERTÓ EN LOS CAMBIOS

Milito decidió mover el banco de suplentes en el entretiempo y puso en cancha a Darío Sarmiento en lugar de Lucas Rodríguez. El juvenil nacido en el 2003 había entrado bien en los últimos partidos pero, en esta ocasión, el entrenador albirrojo decidió ponerlo desde el minuto 0 del complemento para intentar tener más frescura en los últimos metros.

Recostado por el extremo izquierdo, Sarmiento en sus primeros movimientos ya demostró lo que puede aportar. Pidió la pelota, encaró y generó aproximaciones por su sector. Alexandro Bernabei, el lateral izquierdo, tuvo que estar mucho más atento que en los primeros 45 minutos.

Pero cuando parecía que Estudiantes estaba mejor, llegó el gol de Lanús. Mascherano salió lejos, la defensa albirroja se desarmó y Marcelino Molina de cabeza, tras un centro preciso desde la derecha de Carlos Auzqui, metió un cabezazo inatajable para Andújar.

Este tanto obligó al Mariscal a meter el segundo cambio: afuera la Gata, de pobre partido, y adentro Mauro Díaz para ocupar la misma posición y tener la misma tarea asignada: generar peligro. Y en una de las primeras pelotas que tocó, a los 18 minutos, le respondió con creceres al entrenador: pase filtrado para Nazareno Colombo, quien picó solo por la derecha y sacó un remate preciso para el 1-1.

El tanto de Estudiantes le cambió otra vez la cara al partido, ya que Lanús tuvo que volver a apostar por un juego más ofensivo. Este le permitió al Pincha tener más espacios en el fondo y generó algunas situaciones claras, principalmente, en los pies de los ingresados Sarmiento y Díaz. También Estévez casi marca un golazo de tiro libre y Retegui no pudo resolver bien un contragolpe muy claro. El Granate, por su parte, aprovechó que el conjunto albirrojo mostraba algunas imperfecciones en el retroceso y fabricó algunas chances contra el arco de Andújar que no tuvieron destino de gol.

Ya en los minutos finales, y con Diego García en cancha en lugar de Ángel González, Estudiantes priorizó ser ordenado para asegurarse al menos un punto. Si bien tuvo algunas aproximaciones, especialmente por el extremo derecho con Sarmiento, las mismas no llevaron demasiado peligro a Rossi. Lanús, que no le sirvió de poco el empate, se quedó sin ideas a pesar de tener más la pelota e intentar romper las dos líneas de cuatro que tenía el León.

Fue 1-1 en La Fortaleza, un empate que tiene buen sabor para Estudiantes. Obviamente que ahora necesitará revalidarlo el próximo lunes frente a Racing en la última jornada de la Superliga. En el medio tendrá el debut por Copa Argentina ante Laferrere.