Sin descensos y con 26 equipos, la idea que toma fuerza en AFA

En pleno receso obligado por el coronavirus el fútbol está parado, pero los dirigentes siguen en contacto tratando de ir viendo qué harán cuando todo esto pase y la actividad vuelva. La Copa de la Superliga que se jugó parcialmente la 1º fecha, podría quedar sin efecto, y en consecuencia, se suspenderían los descensos. Esto no tiene que ver con definir si hay tres, dos o un descenso, directamente no habría por una cuestión excepcional. Ahora bien, se están manejando algunas posibilidades de disputa de certamen para cuando se reanude. Pero vayamos por parte.

Por un lado, los descensos quedarían suspendidos y nadie perdería la categoría ya que todavía quedan por jugarse diez partidos de la Copa de la Superliga, los tiempos no darían y los equipos deportivamente no podrían competir en busca de los puntos para poder salvarse. Realmente son muchos puntos los que hay en juego, ni más ni menos que 30 y las cosas no parecen estar cerradas ni definidas.

Así es que directamente, se empezaría la próxima temporada. Sin dudas, esto es visto con muy buenos ojos en la Sede de calle 4 que se mantienen expectantes con lo que se pueda decidir. Pero no solo en nuestra ciudad, sino también en Santa Fe (Colón), Paraná (Patronato), Santiago del Estero (Central Córdoba), Mar del Plata (Aldosivi) y Banfield un poco más arriba.

Por otro lado, no se le quitaría el sueño a los equipos de la B Nacional que pugnan por ascender a Primera División, y se mantendrían los dos ascensos. En definitiva, la nueva temporada arrancaría con 26 equipos en Primera.

Por estas horas las charlas, los llamados grupales y los proyectos están a la orden del día pensando en el certamen que se viene y en la nueva Liga que va a presidir Marcelo Tinelli. Liga que tendrá como pro-secretario nada más y nada menos que al presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino.

Lo que si estará claro, es que existirá una reestructuración del certamen argentino. Ellos son: eliminación de los descensos en la corriente temporada, que no impedirían los dos ascensos previstos de la Primera Nacional; el próximo torneo de la máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá a 26 equipos (los 24 que se encontraban disputando la inconclusa Copa de la Superliga, y aquellos dos mejores ubicados tanto en la Zona “A” como en la Zona “B” de la Segunda División, por ahora Atlanta y San Martín de Tucumán, respectivamente.

LAS DOS OPCIONES, SIEMPRE CON 26 EQUIPOS

Como quedó dicho, el fútbol argentino evalúa dos posibilidades para llevar adelante la competencia, en un hipotético caso que pueda volver a jugarse a partir del mes de julio. A todo esto hay que recordar que la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) ya no existirá.

La primera opción que se ha largado en un borrador, es que regresen los dos torneos cortos con los 26 equipos. Se jugarían 25 fechas, todos contra todos, con un “Apertura” (de julio de 2020 a marzo de 2021) y un “Clausura” (de abril 2021 a diciembre de 2021), donde descenderían cuatro equipos y ascenderían dos. Esta opción ha gustado, incluso a la televisión, que no es un dato menor.

El otro proyecto que por estos días está en estudio es el de jugar un torneo corto (una especie de transición), desde el mes de julio a diciembre jugando todos contra todos, donde por un lado los equipos que clasificarían a las Copas internacionales se les sumaría lo que acumularon en la Superliga 2019/2020. Aquí solo habría un descenso y un ascenso, por lo cual el 2021 también empezaría las competencias con 26 equipos en Primera División.

En ese sentido, en 2021 se jugarían dos campeonatos cortos con el objetivo de que desciendan 4 y asciendan 2, para recién en 2022, volver a ser 24 equipos en Primera “A”.

En definitiva, todos estos son borradores que se están trabajando. Lo más concreto, es que la posibilidad de que se suspendan los descensos por esta vez suena cada vez más fuerte ante el receso obligado por el coronavirus, y en el Lobo como en los demás equipos que luchan por mantener la categoría, esperan la decisión final.