El remisero platense que se quedó sin trabajo por el coronavirus y ahora produce barbijos para donarlos

Hasta antes del "aislamiento social obligatorio" que decretó el gobierno nacional para evitar la proliferación del coronavirus, Gastón Araujo se levantaba todas las mañanas para concurrir a su trabajo de chofer en una remisería de Tolosa. La cuarentena, como coletazo del virus, lo dejó sin empleo y lo impactó de lleno en su economía hogareña. Golpeado por este panorama, este platense de 42 años infló el pecho y aprovechó los saberes que incorporó una vez en un curso de costura para convertirse, de la noche a la mañana, en un "fabricante" de barbijos. Así, contra viento y marea, Gastón transformó la angustia personal en una actividad de solidaridad social, ya que los barbijos que produce, con materiales que compra de su bolsillo a pesar de su condición de desempleado, son donados a centros asistenciales, de salud e incluso a comisarías de nuestra región.

En diálogo con eldia.com, Gastón comentó que esta patriada contra la pandemia tiene pleno origen familiar. "Me puse a hacer barbijos por una idea que me dio mi hermana, que trabaja en un centro de chicos con discapacidades. Yo hacía bolsos y mochilas, tenía los materiales y gracias a esa idea me puse a hacer. Mi señora, que es enfermera, apoyó la iniciativa y ella me ayuda por Facebook. Y ahora se sumó mi mamá", señaló.

Hoy, mientras recorría la Ciudad en busca de materiales para continuar con la producción de barbijos, contó que al sexto día de cuarentena ya lleva entregados "30 barbijos para la Policía Científica, 20 para una comisaría de Barrio Aeropuerto y otros tantos en seccionales de Tolosa, Ringuelet, Gonnet y City Bell". La iniciativa apunta a ayudar a los que ayudan, a los que salen a la calle a trabajar a pesar de la exposición al Covid-19: "Policías, enfermeros, barrenderos y mucha gente más que se la está jugando por todos", puntualizó.

Y agregó: "Entiendo que el gobierno está haciendo muchas cosas buenas, está obrando bien, pero yo ando por la calle y veo que trabajan sin los elementos mínimos de seguridad. No puede ser que los policías y los barrenderos en La Plata anden sin barbijo, pero pasa, esto se le fue de las manos a hasta las grandes potencias". "Ayer se me largó a llorar una policía cuando le dí un barbijo, porque no tienen", recordó.

El material lo compro de mi bolsillo

Para llevar adelante el proyecto, este vecino de Tolosa se vale de las herramientas que tiene a mano: una máquina de coser, el oficio de la costura y su voluntad solidaria. El producto que elabora es a base de friselina engomada, un elemento apto para la producción de equipamientos médicos. El problema, dijo, "es que me estoy quedando sin material, porque no doy abasto".

"El material lo compro de mi bolsillo. No me sobra la plata porque no estoy laburando. Pero esto se trata de salvarle la vida a la gente y que esto no se propague más", expresó.

Acerca de este elemento de bioseguridad hoy tan necesario, sostuvo que "ojalá esto pueda hacer algún ruido. A la policía, a los que trabajan en la calle, que se los regalen los barbijos. No que se los vendan. Los barbijos son para salvar la vida, no para hacer facha. Y los que trabajan en la calle se están exponiendo para protegernos y para lidiar con gente que no hace caso y no toma conciencia de la gravedad del coronavirus".

Su pareja, María Jesús, quien sigue el día a día del virus por su profesión de enfermera en un centro de salud de La Plata -además de ser cantante de opera- advirtió que "la entrega de barbijos es muy importante para quienes trabajan en la calle porque estamos en una etapa de contagio comunitario y se tienen que proteger".

Por último, Gastón manifestó que "la idea es que esto se termine cuanto antes. Yo quiero ir a ver a mi nene, que no lo puedo ver. Quiero abrazar a mi vieja y no puedo. Quiero que todo esto se termine, porque nos cambió la vida a todo. Agradezco a mi pareja, que es muy humana y me está bancando con todo esto".