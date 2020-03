Policías: previendo contagios masivos, ya arman una reserva

El Gobierno oficializó una resolución que abre la posibilidad de convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad, con el fin de sumarlo a tareas de prevención en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para mitigar la propagación del coronavirus en el país. La iniciativa contempla -en principio- a las fuerzas federales (Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval), aunque hay fuertes chances de que se extienda a las provinciales.

En las filas de la policía bonaerense son conscientes de que integran - junto con el personal de salud- las primeras líneas de un ejército que en esta pelea sufrirá muchas bajas, por lo menos, en términos de infectados. Con 90 mil efectivos, extraoficialmente todas las fuentes consultadas por este diario reconocen que “hay alrededor de 40 mil trabajando ‘a full’ en la calle”, 10 mil en disponibilidad preventiva y unos 35 mil que fueron enviados a su casa “a modo de reserva”. Completan el resto los que están con licencias de distinto tipo.

“Hoy la prioridad son las tareas de prevención, para que la policía esté en la calle uniformada, metiendo a los vecinos a sus casas y poniendo a disposición de la justicia a todos los que antojadizamente incumplen lo dispuesto por el DNU” que ordenó el aislamiento, dijo un vocero de la fuerza. A ellos se les abre un acta por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, mientras que a aquellos que propagan el virus sabiendo que están infectados se los procesa por infracción al artículo 202.

Sin reportes de policías contagiados, desde la fuerza reconocieron estar “bien de ánimo; sabemos que es la oportunidad que tenemos para reconciliarnos con la sociedad y que sepan que estamos trabajando para cuidarlos y cuidar a nuestras familias”. Eso sí, advierten, “la gente tiene que poner el resto”.

Para el jefe de una comisaría de la Región, la decisión de licenciar a buena parte del personal “es inteligente, porque vamos a necesitar reserva si hay infectados y gente en recuperación”. Aunque en casi todas las seccionales las guardias se cubren con guardias mínimas, en su dependencia continúan en servicio 40 efectivos, mientras que 15 se fueron a su casa, a esperar el llamado que confirmaría los peores pronósticos.

En las seccionales no esperan barbijos ni elementos de higiene: una familiar de un agente que se da maña con la máquina de coser los empezó a fabricar y, además, se procuran la lavandina y el alcohol en gel. Lo que sí aguardan es el anuncio de un apoyo económico: “Ya hubo para el personal de la salud, para las empresas y los monotributistas. Nosotros estamos esperando algo”, dijo el mismo vocero, sin pasar por alto que “en la fuerza son días difíciles y se trabaja también sobre el estado de ánimo de los efectivos que ponen el cuerpo en la calle”.

Desde otra dependencia coincidieron en respaldar la decisión que se adoptó estimando que habrá un contagio masivo en toda la policía: “La policía y el personal de salud seríamos los primeros expuestos”, de modo que “es necesario que haya reserva para cubrir futuras contingencias”, apuntó.

La medida contempla un control estricto del cumplimiento del aislamiento por parte de ese personal.

Consultados sobre la disponibilidad de los insumos que ayudarían a reforzar la prevención, uno de los jefes consultados confirmó que “hayguantes, barbijos y alcohol”, como también hay quienes “usan lentes u otros elementos que se consiguen por su cuenta”.

La Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas difundió videos con instrucciones para garantizar la limpieza de los patrulleros y las áreas de trabajo, así como la higiene efectiva cuando vuelven a sus domicilios. Además, en algunos destinos “hacen barbijos y el Liceo Policial repartió alcohol en gel”, resaltó otro vocero.

retirados de refuerzo

La Resolución 51/2020, publicada ayer en el Boletín Oficial y que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, instruye a los altos mandos de Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura Naval a “someter a consideración” de esa cartera “propuestas para convocar a personal superior retirado a prestar servicios para brindar apoyo en el desempeño de las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” en el marco de las medidas de prevención por el coronavirus.

Frederic dispone en la resolución que el personal a convocar deberá cumplir los siguientes requisitos: no superar los 60 años, y, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro, no haber sido condenado por un delito o poseer causa penal en trámite en calidad de imputado por delito doloso, además de no haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o encontrarse involucrado en actuaciones disciplinarias en trámite por falta grave.

La medida establece que tampoco podrán ser propuestos aquellos que se encuentran comprendidos en alguno de los grupos de riesgo respecto del coronavirus.

Entre los considerandos de la resolución, se destaca que “las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes de este Ministerio requieren del empleo de recursos humanos que superan la nómina de personal que revista en actividad”.

Recuerdan, además, que “la legislación vigente para la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional prevé que el personal retirado podrá ser llamado a prestar servicios cuando se encuentre comprendido en los supuestos desarrollados en dicha normativa”.

Este diario consultó a distintas fuentes del ministerio de Seguridad de la Provincia para saber si analizan adoptar una medida parecida, pero se limitaron a decir que “es de Nación, por ahora”.

Lo confirmaron, en estricto off, policías que trabajan en el territorio y coincidieron en estimar que podrían sumarse unos 1.500 agentes retirados que están en condiciones de hacerlo, con menos de 60 años y un legajo sin manchas. Lo que no se sabe es si la reincorporación sería voluntaria o compulsiva. Todo dependerá de cómo evolucione esta guerra que nadie previó.

