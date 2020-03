Desafectaron a dos policías y tres gendarmes por excesos en el control de la cuarentena

Los gobiernos de la Provincia y la Nación desafectaron ayer a dos policías y tres gendarmes a quienes se los investiga por excesos en el control del aislamiento social.

Se investigan si en dos hechos distintos obligaron a jóvenes a realizar ejercicios físicos en la calle, cantar el himno o caminar en cuclillas como castigo por incumplir la cuarentena.

En uno de los casos, el gobierno bonaerense desafectó a los dos policías de La Matanza involucrados con un control donde efectivos obligaron a realizar ejercicios físicos y se burlaron de siete jóvenes a los que demoraron porque violaban el aislamiento preventivo.

La medida fue anunciada ayer por el gobernador Axel Kicillof en declaraciones al canal C5N, al afirmar que “fueron desafectados de la fuerza los policías locales de La Matanza por el episodio registrado en la calle”.

El hecho se produjo el miércoles cuando dos policías cuyas iniciales son H.R. y C.U. detectaron que un grupo de siete personas violaba la cuarentena.

Tres Gendarmes fueron apartados de la fuerza por el Ministerio de Seguridad, luego quedar grabados en un video obligando a dos chicos que incumplian el aislamiento en la 1-11-14 a hacer esto: pic.twitter.com/3ELQ5oFloG — Nacho Otero (@otero_nacho) March 26, 2020

Según quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales, los policías obligaron a los jóvenes primero a ponerse contra la pared, luego a dar saltos, más tarde a hacer planchas en el suelo y finalmente a sentarse en cuclillas.

Los efectivos también obligaron a los jóvenes a cantar el Himno Nacional.

El video en el que se registró el abuso de autoridad fue filmado por una policía y también por vecinos de la zona, motivo por el cual rápidamente se volvió viral.

“Ni bien me enteré de lo que había ocurrido, impartí la orden de apartarlos, pero ya lo habían dispuesto el ministro (de Seguridad bonaerense) Sergio Berni y el jefe de la policía”, explicó Kicillof.

Finalmente, el gobernador pidió “que esto no manche el trabajo ejemplar que están haciendo miles de agentes de la policía que trabajan muy bien según la normativa y los protocolos”.

incidente en la villa 1-11-14

En otro de los episodios que generó una investigación oficial, tres gendarmes fueron separados de sus funciones acusados de abuso de autoridad por haber obligado a caminar en cuclillas hasta sus casas a dos jóvenes que violaban el aislamiento en la villa 1-11-14 del barrio de Flores, en capital federal, según se informó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El hecho también se conoció a partir de un video que circuló por los teléfonos. Todo habría ocurrido el domingo, cuando una cuadrilla de la Gendarmería Nacional (GN), que tiene un puesto de control en uno de acceso a la villa 1-11-14, realizaba un control para que los vecinos respetaran el aislamiento.

Según lo reconstruido por las autoridades y lo que se ve en las imágenes viralizadas, tres gendarmes sorprendieron en la calle a dos jóvenes y los obligaron a caminar en cuclillas, con las manos en la nuca y con un perro que les ladra, ante la mirada de otros vecinos que filmaron la secuencia y luego lo denunciaron subiendo el video en diferentes redes sociales.

Según los voceros, el video llegó a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, que a través del subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban José Rosa Alves, le ordenaron a la cúpula de la Gendarmería una investigación interna.

El subdirector nacional de la fuerza, Javier Lapalma, ordenó el pase inmediato a disponibilidad con inicio de actuaciones disciplinarias para los tres gendarmes identificados en ese video.

En otro episodio bajo investigación, con cuatro gendarmes involucrados, el domingo pasado por la noche, un vecino de Isidro Casanova, La Matanza, grabó el paso de una patrulla emitiendo por el altoparlante un audio de la película “La Purga” (”The Purge”, 2013), en el que se alentaba a la población a salir a cometer delitos.

“Esto no es una prueba. Éste es un sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración”, dice al inicio el mensaje. Y continúa: “Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 AM, al concluir la depuración”.

“Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una Nación renacida, que Dios esté con ustedes”, señala sobre el final y comienza a sonar una alarma.