La Provincia volvió a la carga contra el bloqueo de accesos a municipios

El gobierno bonaerense volvió ayer a cargar contra los intendentes que interrumpieron la circulación en los caminos de acceso a sus distritos en medio de la expansión de los casos de coronavirus, al señalar que los alcaldes “no tienen potestad” para tomar estas medidas y que la situación que se vive no significa un “sálvese quien pueda”.

La advertencia llegó luego de otro día de polémica por las medidas que se vienen tomando en municipios de toda la Provincia, pero especialmente del interior, en medio de la pandemia, con intendentes que disponen bloqueos de caminos y toques de queda para los vecinos.

El gobernador Axel Kicillof se refirió ayer al tema. “La primera enseñanza del virus es que cada uno por su cuenta no se salva nadie”, dijo. Y agregó: “Hacer un retén para que no pase nadie no tiene sentido. Está bien hacer los controles, pero si cerrás la frontera no entra la comida, los bomberos, no puede ingresar la ambulancia. Paremos la mano”, pidió el gobernador bonaerense ayer en Pilar, donde participó de la apertura de un centro de diagnóstico de coronavirus.

Además, pidió “no tomar medidas individuales, intempestivas, hay que coordinar acciones. Hay que ver las consecuencias de nuestras acciones”.

“Estamos tratando de ordenar la normativa”, aseguró, y agregó que “en principio nadie actúa de mala fe, sabiendo que la enfermedad también viaja en coche, pero lo que puede parecer una solución a veces provoca mas inconvenientes”.

Kicillof también advirtió que “la provincia vivirá “momentos de expansión del virus” pero buscó llevar tranquilidad a los bonaerenses al remarcar que su gestión está dedicada hoy a “cuidar la salud y salvar vidas”.

“No tienen potestad”

En tanto, el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, cruzó a los intendentes que bloquean los accesos a sus municipios, a quienes les pidió “no sobreactuar”.

“Los intendentes no tienen la competencia para cerrar la circulación del tránsito”, expresó el funcionario.

“En algunos casos los cierres de distritos obedecen a cuestiones entendibles que están sujetas a alguna planificación”, dijo Bianco en declaraciones radiales.

Sin embargo, indicó que los jefes municipales no tienen la facultad para restringir el tránsito. “Desde la Provincia estamos permitiendo solo aquellas medidas con un sentido claro, porque cerrar por cerrar no tiene sentido. No vas a evitar el contagio del coronavirus”, planteó.

“Algunos jefes comunales me cuentan que el intendente del distrito de al lado cerró el ingreso y los vecinos de sus municipios reclaman lo mismo”, graficó, y evaluó que ello “genera psicosis”, por lo que pidió “responsabilidad a la población ya que no por cerrar calles se van a evitar contagios de coronavirus”.