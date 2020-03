Un dolor de muelas puede convertirse en una pesadilla en tiempos del coronavirus

Un dolor de muelas puede ser una pesadilla en estos días de cuarentena obligatoria por el coronavirus. Sólo se atienden emergencias, siempre y cuando haya insumos y personal disponible. Con la mayoría de los consultorios cerrados y las guardias de los hospitales públicos a pleno, es difícil encontrar un profesional para ser atendido. En este contexto, los odontólogos se declararon crisis sanitaria y económica.

Pero la idea es no sembrar temor y mayor preocupación. Primero los datos s objetivos. Tres cuadros entran en el rubro de las emergencias. Traumatismos (golpes que deriven en la pérdida de una pieza); inflamación e infección; y extracción de una pieza en caso de que resulte inevitable.

Horacio Compte, secretario general del colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires remarcó que “el ejercicio de la odontología se vio sacudido por el coronavirus. Las atenciones se resumieron a las emergencias y muchos profesionales cerraron los consultorios, principalmente por la imposibilidad de conseguir insumos que permitan garantizar las medidas de bioseguridad necesarias, tanto para el odontólogo como para el paciente”.

También está el temor que surgió entre los profesionales, por la capacidad de contagio que tiene la enfermedad y las restricciones que llevan a que profesionales mayores de 60 años, embarazadas y con enfermedades preexistentes que pueden provocar serios problemas en caso de contraer coronavirus también llevó a reducir el plantel de odontólogos en el territorio bonaerense, donde hay unos 13.700 profesionales matriculados

Las urgencias, menciona Compte se atienden también en la medida que haya insumos, ya que hoy es difícil conseguir barbijos y máscaras que permitan ejercer la actividad, donde hoy por hoy el protocolo del consultorio es similar al de un quirófano.

“Ante la cantidad de consultorios privados cerrados también se produce un cuello de botella en las guardias de los hospitales públicos, razón por la cual ahí también se corre el riesgo de no contar con todos los elementos de bioseguridad en poco tiempo”, agregó el profesional.

“Tengo la profunda necesidad de hacer conocer el presente de la odontología, una profesión altamente precarizada con grave riesgo de quedarse sin su capital: los odontólogos”, resalta Compte, quien agrega: “somos, junto con los oftalmólogos y los otorrinolaringólogos, el grupo de mayor riesgo dentro de la medicina de contraer el Covid-19, a excepción claro, del personal que atiende enfermos por coronavirus”.

Remarca en el colegio de odontólogos bonaerense que los profesionales tienen la imposibilidad de evitar el contacto estrecho, ya que los odontólogos trabajan a 40 centímetros del paciente.

Además señalan que “actualmente comenzamos a sufrir desabastecimiento y aumentos desmedidos de precios en varios de los insumos básicos para ejercer nuestra profesión, quedando imposibilitados de atender las urgencias, y llevando a la población a recurrir a guardias médicas innecesariamente recargando el sistema público de salud y exponerlos al contagio, no solo por la permanencia en las guardias, sino por qué durante el trayecto también pueden contagiarse y contagiar.

Destacan algunos puntos: los barbijos descartables aumentaron un 100%, y no hay, fundamentalmente los N° 95, que son los necesarios para ejercer la profesión. El alcohol, y alcohol en gel no se está entregando. Los guantes descartables aumentaron un 10% en una semana y se esperan más aumentos. Las compresas descartables directamente no hay, y son esenciales a la hora de cualquier consulta. También surgieron dificultades para conseguir ropa quirúrgica.

Una importante cantidad de odontólogos son monotributistas, sin salarios y que no tendrán ingresos el tiempo que dure la crisis y no podrán hacer frente a sus obligaciones tributarias, previsionales, y ya son muchos los que ya plantean abandonar el ejercicio de la profesión por los altísimos costos fijos que implica. Incluso, aseguran que ni siquiera pueden darse de baja como matriculados en los colegios profesionales ante la imposibilidad de pagar la matrícula porque no hay personal administrativo para tomar las bajas, a raíz del aislamiento social impuesto.

ODONTóLOGOS PLATENSES

Por su parte, los odontólogos platenses informaron que dan línea de créditos especiales y piden al Gobierno medidas económicas para el sector.

En medio de la pandemia por el Coronavirus, el Colegio de Odontólogos-Distrito La Plata informó que ofrece líneas de créditos de emergencia y subsidios para los profesionales y pide al gobierno nacional y provincial que sean beneficiados con medidas económicas.

Según se informó, se trata de una línea de crédito de emergencia con tasa subsidiada, con período de gracia y 12 meses para su cancelación. También se lanzaron subsidios para aquellos que estén en situación de vulnerabilidad extrema y no puedan acceder a las líneas crediticias.

Los directivos reconocieron “la crisis económica y financiera que están atravesando los odontólogos” por el aislamiento preventivo, social y obligatorio, donde sólo están autorizados para atender urgencias.

La presidenta del colegio profesional platense es Natalia Weiler, quien anunció un paquete de medidas económicas para paliar la falta de ingresos que tendrán en los próximos días los profesionales de la salud bucal.

“Somos conscientes de que estamos frente a una de las mayores pandemias que haya registro en la humanidad. Por eso, desde el Colegio estamos adoptando medidas en función de nuestras capacidades económicas y financieras”, detalló Natalia quien pidió al resto de las instituciones que están vinculadas con la profesión que “tomen decisiones en la misma senda para lograr más beneficios” para el sector.

Por último, los directivos denunciaron el aumento de precios en insumos odontológicos esenciales y le solicitaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que adopte “medidas para ayudar económicamente a los odontólogos”, considerado el grupo de riesgo más expuesto al contagio.

GUARDIA REDUCIDA EN SOLP

En tanto, desde la Sociedad Odontológica de La Plata remarcaron que “la guardia sigue abierta, de lunes a domingo –incluso los feriados- de 10 a 13, atendiendo fundamentalmente las urgencias, y se trata de no dejar de atender el resto de las consultas, con los márgenes que el contexto sanitario actual lo permite.

Según cuenta su titular, Dardo Pereira, “sabemos que en los consultorios de los asociados todo se redujo a su más mínima expresión. La situación es apremiante desde el punto de vista sanitario y económico”.

“Hemos tomado medidas para nuestros socios ante los pedidos desencadenados por la situación económica reinante. Las cuotas sociales, mientras dure la cuarentena y éste periodo de no trabajo, no se van a pagar. Se estudia una disminución del gasto administrativo y del fondo solidario que tiene la institución que vamos a reducirlo a la nada o su más mínima expresión. Estamos hablando con las obras sociales para entregar la facturación online, porque las fichas y el resto de la documentación que lleva todo el acto profesional no tenemos posibilidad de llevarla”.

“Con respecto a IOMA –agregó Pereira- estamos solicitando que se haga cargo de la facturación de enero, que tiene fuerte impacto en la economía de nuestros socios, que dependen del pago de IOMA. Mantuvieron los copagos sin cobrar excedentes e hicimos otros esfuerzos en beneficio de la comunidad, por lo que aguardamos que regularice la situación lo antes posible, en una situación por demás angustiante”.