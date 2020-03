Pedro Troglio, hoy en Olimpia de Honduras, opinó que “el fútbol se debió parar en todos lados cuando se paró en Europa” como consecuencia del coronavirus, a la vez que valoró la actitud de River de no presentarse a jugar en la primera fecha de la Copa de la Superliga.

“Cuando vimos lo que sucedía en Europa, el fútbol se tendría que haber parado en todos lados. No seguir una semana más. Ahora hay que esperar el momento justo donde el mundo vuelva a activarse, si no se activa, el fútbol tampoco volverá”, consideró el ex DT del Lobo.

“Me ponía en el lugar de Falcioni, Russo o Maradona al verlos por televisión en la cancha, con sus diferentes afecciones y no era normal lo que estaba pasando”, prosiguió en declaraciones a CNN.

Por último, ponderó la actitud de River de no presentarse ante Atlético Tucumán semanas atrás. “Hoy se ve que River estuvo bárbaro. Se adelantó cuatro días a todos”, remarcó.