La conmemoración del 2 de abril será en las redes y en los balcones

Este año, la web es el escenario central de dos de las fechas centrales de conmemoración popular en nuestro país. En rigor, una fue (24 de marzo) y otra será (2 de abril). La cuarentena preventiva y obligatoria hará que la red de redes mañana se inunde de videos, posteos, fotos y recitales para homenajear a los caídos y a los ex combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas. Asimismo, se convocó a sacar a los balcones banderas alusivas.

El Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) llamó a recordar a los caídos en Malvinas desde casa, por más memoria, verdad, justicia, soberanía y paz.

En la entidad dijeron que están recibiendo numerosos videos que mañana podrán verse en las redes sociales.

61 días

Un video del CECIM que ya circula en las redes guarda un emotivo recuerdo y, a la vez, es un fuerte llamado a tomar conciencia sobre la situación actual provocada por la pandemia de la Covid-19.

Las imágenes de un ex combatiente en el lugar donde estaba su trinchera, están acompañadas por un ameno mensaje: “Te quería mostrar unas fotos de un lugar donde viví hace un tiempito atrás; era un monoambiente chiquito”, dice una voz en off, mientras muestra al ex soldado sentado sobre unas rocas.

Luego invita a ver “el paisaje de su barrio” en aquel entonces, y se observa la típica postal de Malvinas, con una pradera de pastos altos cubiertos por una densa neblina.

“Cuando caía la noche, solamente pensaba en que, si Dios quería y despertaba, tal vez, sólo tal vez, vería salir el sol”, recuerda en el video el ex combatiente. Para rematar, resalta: “Viví sesenta y un días ahí. ¿Hoy a vos te piden que te quedes 15, 20 días en tu casa? No importa. Quedate. Hacé caso”.

Vigilia

La Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas (CEMA) organizó una vigilia digital que comenzará hoy, a las 19, y se prolongará hasta pasada la medianoche.

Desde ese momento irán publicando en su Facebook distintos, posteos, música, recuerdos, homenajes.

“A las 23,30 se verá el posteo de una imagen para que cada uno salude a los ex combatientes que conozca”, comentaron en la CEMA.

En tanto, desde las 23,55 se proyectará el video que realizó la entidad, que incluye el himno nacional y las fotos de los caídos de nuestra región. Así se llegará a la hora 24, ya 2 de abril.

Por su parte, el Centro de Fomento y Biblioteca General San Martín, que cada año realiza en el portón del ex Regimiento 7 el acto “un vecino, una flor”, dijo que esta vez, al no poder llevar a cabo ese homenaje, “a la distancia y con el mayor de los respetos nuestra institución recordará a los caídos y a los ex combatientes elevando por ellos una sentida oración”.

Este tipo de festejos se dará en todo el país, con la participación, en muchos casos, de reconocidos artistas populares.