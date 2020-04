El dólar contado con liquidación superó los 100 pesos

El dólar oficial cerró hoy en un promedio de 67,43 pesos para la venta al público, con una suba de 36‬ centavos respecto del último día hábil de la semana pasada, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba un avance de 7,3%, en %101,56.



En la rueda de hoy, tal como sucedió el miércoles pasado, el dólar MEP también operaba en alza, en esta caso de 6%, en $100 por unidad, situación que los analistas atribuyen a la búsqueda de activos de corto plazo por parte de los inversores.



En el segmento mayorista la divisa avanzó 22 centavos y finalizó en 65,38 pesos.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 87,66.



En relación al incremento en la cotización del dólar CCL y el MEP, Mauro Mazza, jefe de Investigación de Bull Market Brokers, resaltó que "con tasas tan bajas en el ámbito bursátil -especialmente caución con tasas de 7% anual- la situación se volvió inviable para los inversores que buscan un activo que les asegure cash a corto plazo sin una profunda descapitalización".



Para el especialista, esa variable hizo migrar a muchos inversores hacia fondos que hoy sirven de resguardo con fuertes tenencias en activos dolarizados.



"Con estas paridades de los bonos, por lo tanto sin venta, y con un stock de pesos impresionante, era irremediable esto", agregó.



Para Mazza, la presión a la suba continuará mientras siga la necesidad de fondeo barato para las empresas por parte de bancos y otras entidades financieras.



"Esto comenzó cuando el Banco Central decidió cerrar las posiciones de los bancos en Leliqs para que las vuelquen a préstamos. El desfasaje entre prestar y tenerlos ociosos, hizo que la tasa colapse, porque muchos bancos prefirieron mandarlo a fondos de "money market" que tenerlos en la cuenta corriente del BCRA", afirmó el especialista.



Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda de bajo volumen de negocios, en la que la divisa norteamericana operó "algo ofrecida por la mayor oferta privada y permitió que la autoridad monetaria efectuara compras en el mercado".



El analista estimó que la autoridad monetaria se alzó hoy con "poco más de US$ 32 millones", sosteniendo la cotización en el nivel de regulación fijado.



El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 195 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros del Rofex se operaron 456 millones de dólares. Los contratos de abril y mayo concentraron alrededor del 30% del volumen operado, con tasas del 38,09% y 43,27% respectivamente.