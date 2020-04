¿Chau chau chau?: en una fuerte interna tras el valija-gate, Tinelli analiza irse de El Trece

El valija-gate de Tinelli podría tener un final inesperado: enojado con Clarín, parte del multimedios del que él también es empleado como conductor de “ShowMatch”, el animador estaría analizando dejar El Trece y mudar su “Bailando” a Canal 9. ¿Alternativa real o una estrategia de Marce para llamar la atención de los directivos de la señal del solcito?

Todo comenzó con el escándalo maletero, cuando Tinelli se hizo enviar una valija de medicamentos en un vuelo charter que alguien etiquetó como “vuelo humanitario”, algo que el jefe del aeropuerto de Esquel denunció como “sospechoso” y ahí ardió Troya.

El que destapó la noticia fue Clarín, y, teniendo en cuenta que el conductor es parte del Grupo Clarín con su programa “ShowMatch” que se emite por El Trece, el empresario denunció que es víctima de un “hostigamiento” y de un “ataque sistemático” de parte del multimedios.

“Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta”, disparó, en referencia a dos textos de Alejandro Borensztein. “No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí”, lanzó en Radio La Red.

Tinelli, presidente de la Superliga y parte del Consejo Federal de la lucha contra el hambre convocada por Alberto Fernández, se mantiene en contacto con Adrián Suar, programador de El Trece, y habló con él tras el estiramiento de la cuarentena, para postergar la fecha de arranque de “ShowMatch” para mayo, pero lanzó que “el tema es que del multimedios tengo un ataque sistemático. Por ahí me quieren decir algo. Es más fácil que me digan ‘No queremos que empieces, no queremos que trabajes más con nosotros’. Lo sabré entender. No levantaron el teléfono para preguntarme cómo fue lo de la valija, que es lo que uno haría. Pero como no me gusta suponer, espero que alguno levante el teléfono y me diga en qué nos equivocamos”.

El llamado que esperaba Marcelo el lunes era desde el diario o el multimedios, claro, pero también esperaba un gesto, un mensaje, algo, de su “amigo” Adrián Suar, el jefe de programación de El Trece. Ese “no llamado” es lo que enfureció a Tinelli, y lo que ayer provocó que se diseminaran las dudas sobre la continuidad de Marce en el canal: ¿se muda “ShowMatch” a Canal 9?

REACCIONÓ EL TRECE

Con las versiones estallando en todos los portales y redes sociales, El Trece reaccionó un poco tarde y recién anoche, al cierre de esta edición, decidió hacer un comunicado oficial en su página web, que se replicó en todas sus redes sociales.

“Debido a las diversas informaciones periodísticas de público conocimiento, desde eltrece queremos remarcar el significativo valor que representa Marcelo Tinelli para nuestro canal. Sin duda, queremos confirmar la continuidad de su programa en eltrece”, escribieron.

Y agregaron: “En estos momentos, estamos trabajando junto a la producción de Showmatch para su próximo estreno en nuestra señal”.

La versión sobre la posibilidad de mudarse a Canal 9 circuló con fuerza ayer, sobre todo, teniendo en cuenta que el conductor ya estuvo en esa pantalla en 2005.

Como Tinelli graba en estudios externos, el programa podría salir por cualquier señal (tras romper el contrato existente con El Trece) cuando la cuarentena lo permita. Pero aunque los rumores son fuertes, “no hay nada hasta este momento”, dijo ayer al respecto Diego Toni, gerente de programación del la señal. Y, además, no es la primera vez que tras algún cortocircuito suenan rumores de quiebre...