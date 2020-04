Kicillof: "No sabemos qué actitud tendrán los inversores, está todo patas para arriba"

El gobernador Axel Kicillof dijo hoy que "no se sabe" qué actitud tomarán los inversores externos con respecto a la oferta para reestructurar la deuda nacional y de la provincia de Buenos Aires porque está "todo patas para arriba" por efecto de la pandemia de coronavirus.

"Lo que está haciendo en la Argentina es generar títulos para poder pagar en los próximos años. No es nada raro a lo que sucede en el mundo. La actitud que toman los inversores no se sabe porque son grandes especuladores, de los fondos más agresivos del mundo. En el marco del Coronavirus, está todo pata para arriba, nada tiene precio", dijo Kicillof en declaraciones radiales formuladas esta mañana.

El gobernador bonaerense habló sobre la deuda en la previa a la presentación que hará hoy la Provincia para reestructurar unos 7.150 millones de dólares de deuda con bonistas extranjeros, en la que se pedirá un período de gracia "de magnitud" y una quita en los intereses, en línea con la oferta del gobierno nacional de la semana pasada.

Kicillof destacó en ese marco la decisión de Nación de asistir a empresas con el pago de sueldos. "Ayer el Gobierno nacional anunció que va a asistir a casi el 70, 80 por ciento de las empresas argentinas con medio sueldo porque están con las persianas bajas. En el Estado estamos funcionando en emergencia”.

También se refirió a la nueva etapa de focalización de la cuarentena en el interior bonaerense. "Cada municipio, cada ciudad tiene sus particularidades. La provincia de Buenos Aires es prácticamente un país. La idea del Presidente con el último decreto fue la de administrar la cuarentena, que cada lugar se vaya adaptando pero siempre con la aprobación del gobierno nacional. Esto tiene que tener un orden general, sino convertimos a cada gobierno local en una especie de república autónoma".

"Hay normas que dicta el Gobierno nacional, que es quien dicta que se puede autorizar y qué no. La administración tiene que ver con las características locales. Hay muchísimas realidades muy diversas, hay muchas ciudades grandes de interior que tienen problemas, que tienen barrios vulnerables. Las realidades son distintas, porque no podemos someter localidades sin ningún contagio a medidas extremas con relación a la circulación local, pero sí controlar los ingresos para que el virus no entre",, agregó.