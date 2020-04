En plena cuarentena pintan de rosado el Cementerio platense y se abre un debate

Dentro de un plan de reparación integral del Cementerio Municipal, parte del emblemático muro exterior del edificio -telón de fondo en la culminación de la diagonal 74 hacia el sur de la Ciudad, viró de su clásico color blanco al rosado, lo que despertó la reacción de entidades de defensa del patrimonio arquitectónico platense. Frente a las críticas, la Comuna respondió que esta nueva presentación de la necrópolis tiene como objetivo un cambio estético que busca abandonar las gamas más sobrias, vinculadas por lo general a la muerte, y darle otro sentido, menos lúgubre, al lugar.

Las autoridades del Cementerio resolvieron arrancar con una “puesta en valor” del edificio diseñado por el ingeniero Pedro Benoit, artífice junto a Dardo Rocha, de la fundación de esta ciudad. Se trata de un programa que contempla refaccionar los bancos, arreglar las canillas (la mayoría no funciona o gotea desde hace años), despuntar árboles y desmalezar sectores ganados por el descuido y los pastizales.

También se proyecta, en ese marco, el reacondicionamiento de algunas sepulturas que guardan los restos de personalidades destacadas, como los escritores Manuel Puig y Pedro B. Palacios “Almafuerte”, el naturalista Florentino Ameghino y el artista “Pepe” Podestá, todas figuras de alcance nacional con una relevante actuación en la comunidad platense.

La iniciativa incluye repintar el frente del edificio. Por ahora se renovó, en ese sentido, el sector que da a 72 y 133, uno de los más utilizados porque ahí está el acceso para los servicios de sepelio, es decir, para las cocherías que ingresan con los restos que van a tierra. Luego, anticiparon los funcionarios a cargo de la necrópolis estatal, se completará la pintura con el mismo color para todo el perímetro.

Las objeciones

Desde ICOMOS Argentina (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), su vicepresidente, el arquitecto platense Claudio Catera, cuestionó los retoques en el color del Cementerio de La Plata porque, recordó, “se trata de un monumento provincial” y, en esa línea explicó que el edificio no puede entonces ser intervenido “sin la autorización de la dirección provincial de Patrimonio”.

Las instalaciones del predio comprendido por las calles 131, 135, 137, 72, 74 y 76 fueron inauguradas en 1887, cuando la Ciudad apenas nacía, en reemplazo del cementerio que hasta entonces funcionaba en Tolosa. Conforman, en conjunto, un patrimonio de elevado valor, pues el pórtico, de estilo neoclásico, es obra de Benoit, pero además varias de las construcciones –bóvedas- y algunas de las sepulturas, desde el punto de vista histórico, representan piezas monumentales, ya que descansan allí, como se dijo, los restos de hombres muy representativos de la historia de la Ciudad.

Con esa fundamentación, hacia fines de 2017, el diputado provincial Diego Rovella consiguió que se aprobara en la Legislatura bonaerense un proyecto de su autoría para declarar al Cementerio local “Monumento Histórico Provincial”. A principios de 2018 la propuesta se convirtió en ley.

Según destacó Catera, dentro del Cementerio platense se hallan obras de un “gran valor” y en ese aspecto destacó los estilos art nouveau y art decó, que predominan entre las construcciones internas y son fieles exponentes de esos estilos del Modernismo que se impusieron en Europa y en algunos países de América entre fines del siglo XIX y bien entrado el XX.

Otro de los rasgos que caracterizan al predio platense es la arquitectura vinculada a las representaciones de los movimientos masónicos, en auge, justamente, en los tiempos fundacionales de la capital provincial. En los últimos años, incluso, ese hecho despertó la curiosidad de los visitantes y se diagramó, con fines turísticos, todo un circuito que reúne esa tendencia funeraria, con guías, para recorrerlo.

En la entidad internacional con filial en nuestro país, además, consideraron “inoportuno” que se haya comenzado con las tareas de restauración del Cementerio (”necesarias – resaltó Catera-, pero no en este momento”) durante el aislamiento social. “Se declaró para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. No debería haber trabajadores exponiéndose para hacer arreglos que no tienen ninguna urgencia y podrían esperar”, subrayó el directivo de ICOMOS Argentina.

Buscan darle “otro tono”

Literal y figuradamente, el Municipio busca con este cambio de “cara”, otorgarle otro matiz al Cementerio público local. La elección del color rosa se debió, según precisaron fuentes del gobierno comunal, a que por tratarse de un lugar “vinculado a las pérdidas personales” y que “despierta muchas emociones” se intenta “dejar atrás los colores blanco y marrón, antiguamente utilizados, para darle otro tono”.

Al mismo tiempo se aclaró que los trabajos de pintura son parte de “un plan de restauración integral que se ejecutará en la necrópolis y que involucrará el reacondicionamiento de muros, el arreglo de bancos y canillas, la limpieza general y el desmalezamiento del predio”.

En relación al programa de reparaciones que se ejecuta las autoridades municipales destacaron que se lleva a cabo durante la cuarentena social, preventiva y obligatoria “habida cuenta de que no hay visitas”.

