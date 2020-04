En saco, corbata y... ¡calzones!: así apareció un periodista que salía al aire desde su casa

El home office le jugó una mala pasada a un periodista de la prestigiosa cadena estadounidense "ABC News". Se trata de Will Reeve, quien durante un informe que brindaba en vivo desde su casa a raíz de la cuarentena fue captado vestido con una saco, corbata, camisa y... ¡calzoncillos!.

Al hombre, que es hijo de Christopher Reeve, el mítico actor que interpretó a Superman en la gran pantalla, lo sorprendieron alejando la cámara y mostrándolo sin tener puestos los pantalones, ya que el plano que se estaba emitiendo en ese momento no recogía al reportero de cuerpo entero.

Las imágenes fueron transmitidas ayer en la pantalla informando para el clásico programa "Good Morning America", uno de los más seguidos de la televisión estadounidense. En el mismo, Reeve daba detalles sobre el uso de drones para entregar productos farmacéuticos.

Lo cierto es que cuando el graph de noticias desapareció de la parte inferior de la pantalla, los espectadores pudieron ver al muchacho en paños menores, lo que fue todo un papelón.

ABC’s Will Reeve forgot his pants this morning? pic.twitter.com/c3uF6dFnSN