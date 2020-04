Ecuador afronta una compleja situación sanitaria con enfermos y fallecidos en las calles

La cifra de muertos por coronavirus en Ecuador ascendió a 145, con 25 decesos en las últimas 24 horas, según cifras difundidas por el reporte diario del ministerio de Salud, que además admitió que hubo otros 101 fallecimientos "probablemente" relacionados con la pandemia.

La mayor parte de los fallecidos por Covid-19 pertenece a la provincia del Guayas (102), que afronta una compleja situación sanitaria y donde el gobierno ha concentrado esta semana una Fuerza de Tarea para el levantamiento general de cadáveres en los domicilios.

Ello ocurrió luego de que varios ciudadanos se volcaran a la prensa y a redes sociales para denunciar la falta de retiro de cadáveres, por lo que debieron convivir días con ellos en sus hogares.

El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, recordó ayer que las funerarias no estaban trabajando regularmente en la zona y apuntó que normalmente en Guayaquil fallecen entre 35 y 50 personas al día "y subió ese número a setenta personas".

"Eso generó que, al no recoger las funerarias, y los familiares no llevarlas a enterrar, tuvimos un atasco muy fuerte. El Estado nunca recoge personas que hayan fallecido", subrayó citado por la agencia de noticias EFE.

Los datos oficiales revelados este viernes dan cuenta de que el número de contagios también aumentó en 205 y la cifra totalizó 3.368, en tanto que los casos con sospecha son 3.661 y los descartados 3.288.

En tanto, seis personas recibieron el alta hospitalaria en las últimas 24 horas, con lo que esos casos llegaron a 71 a nivel nacional.

El presidente Lenín Moreno reconoció ayer que los datos generales de contagio y fallecimiento pueden ser mayores que los constatados en las actas oficiales, porque la realidad "siempre supera el número de pruebas y la velocidad" con la que se realizan.

Ecuador, que registró su primer caso de contagio el pasado 29 de febrero, se encuentra en estado de excepción desde el 16 de marzo, con medidas que limitan el tráfico de vehículos, la actividad comercial y laboral, y en algunos lugares, como Quito, con suspensión del uso del espacio público.

Ante el crecimiento de los contagios, el gobierno ecuatoriano extendió la suspensión de la jornada laboral presencial hasta el 12 de abril, privilegiando el teletrabajo, con excepción de sectores estratégicos, cuya actividad no tiene variación.

"EN GUAYAQUIL HAY CUERPOS EN LAS CALLES" NARRÓ LUCAS MANCINELLI, FUTBOLISTA ARGENTINO EN ECUADOR

El futbolista argentino Lucas Mancinelli, del Deportivo Cuenca de Ecuador, dijo que "en Guayaquil hay cuerpos en las calles" y comentó que "hay gente infectada y no se dice", refiriéndose a la situación por la pandemia de Covid 19.

"En Ecuador la situación es muy complicada. En Cuenca, donde estoy está un poco mejor, pero en Guayaquil hay cuerpos en las calles", relató Mancinelli en declaraciones recogidas por el sitio Mundo Ascenso.

El jugador ex Temperley y Atlanta, entre otros, contó que "esto me agarró solo en Ecuador; mi familia iba a venir en mayo, pero no podrá hacerlo.A nosotros el club no nos permitió viajar porque pensaban que esto iba a pasar rápido, que solo serían dos semanas".

Mancinelli explicó además que "en Ecuador hay toque de queda. Se puede transitar entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, después se necesita un permiso".