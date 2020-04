Filas eternas, mucho frío y demoras: el drama para aplicarse la vacuna antigripal en La Plata

La gran demanda de la vacuna antigripal entre los adultos mayores de La Plata se tradujo en una nueva jornada de enormes colas en torno al vacunatorio municipal que se encuentra en calle 55 entre 18 y 19.

Así lo denunciaron vecinos que en la fría mañana de este jueves formaban una fila de más de 300 metros con tal de recibir su dosis y volver a sus hogares con la tranquilidad de estar a resguardo de la influenza y "mejor plantados" de salud en el contexto de la pelea que se viene dando contra el virus Covid-19.

Guillemo, un vecino de 62 años que acudió al vacunatorio junto a su esposa a eso de las 7 de la mañana, ambos con certificado médico debido a distintas afecciones respiratorias, manifestaron su preocupación "porque nos dijeron que no van a alcanzar las dosis.

Pasada las 9.30, el hombre expresó que estaba a más de 200 metros de la entrada al vacunatorio.

Por otro lado, Norma, vecina de Tolosa, aseguró que concurrió a un vacunatorio de 3 y 528 pero que no pudo aplicarse la dosis debido a la falta de personal.

"Estamos en emergencia nacional y hoy no vacunaron. Vergüenza total que ante esta situación no haya gente para aplicar la vacuna. Hice cola por más de una hora", enfatizó la mujer.

Como vienen informando las autoridades sanitarias, las vacunas antigripales no previenen el coronavirus, pero sí de contraer otras cepas de influenza y con eso se evita saturar de consultas los centros de salud y a los profesionales particulares.

En esta primera instancia las vacunas están dirigidas a la población mayor de 65 años y grupos de riesgo por enfermedades preexistentes. La contradicción es que esos grupos se someten a largas colas en los vacunatorios oficiales provinciales y municipales.

Como pudo verse desde el inicio de esta semana, cuando el centro de vacunación comenzó a aplicar los primeros lotes de vacunas, la situación de saturación de vecinos genera quejas porque es una odisea conseguir dosis.

En ese aspecto, todo parece ir contra la corriente de la lógica preventiva.

Desde hace varios días, la vacuna contra la gripe es casi imposible de encontrar en farmacias, vacunatorios provinciales o en los centros de atención primaria municipales.

Desde la Municipalidad de La Plata dijeron que desde que se inició el plan de vacunación, la Comuna aplicó 10 mil dosis en todos los puntos fijos. Precisaron que “las demoras e inconvenientes registrados ayer, no se debieron a la falta de vacunas en un centro determinado, sino que debido a la alta demanda que se ha registrado se agotó el stock que se recibió del Ministerio de Salud de la Nación”.

Un dato que complica aún más es que comunicarse por teléfono con cualquier centro de atención primaria o farmacia es casi imposible.



La situación en PAMI y IOMA

Desde el colegio de Farmacéuticos de La Plata se informó que “prácticamente no quedan dosis de vacunas antigripales de PAMI, quedan en muy pocas farmacias. Esperamos que la próxima semana llegue un nuevo lote”. Y agregaron: “también hay dificultades con el validador digital de la obra social, se bloquea, se satura”.

Añadieron que “de las vacunas antigripales particulares tampoco tenemos novedades”. En tanto, desde el colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires informaron sobre esas dosis que “están entregando y la próxima semana se liberan más lotes”.

En tanto, sobre el operativo de vacunación antigripal de IOMA aún no hay novedades, y ayer fue el cierre de la semana hábil, ya desde hoy (Jueves santo), es día no laborable y mañana (viernes santo) es feriado y luego llega el fin de semana. Se estima que para el lunes debiera haber alguna información, ya que se está armando el esquema de aplicación de dosis con la idea de no generar circulación de gente en la vía pública, según pudo saber este diario.