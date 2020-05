Adiós a Jerry Stiller: el padre cascarrabias de George Constanza que conquistó la tevé con su “bro”

Jerry Stiller, quien por décadas trabajó con su esposa Anne Meara en un querido dúo de comedia y alcanzó nuevas alturas ya de mayor como el nervioso Frank Costanza en la serie de comedia “Seinfeld” y el suegro viviendo en el sótano en “The King of Queens”, falleció, anunció su hijo Ben Stiller ayer. Tenía 92 años.

“Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, murió de causas naturales”, dijo su hijo en un tuit.

“Fue un padre y un abuelo maravilloso y el esposo más dedicado para Anne por unos 62 años. Lo extrañaremos mucho. Te amo Papá”, escribió Ben Stiller, quien siguió los pasos de su padre en la comedia y llegó a ser un actor de primera línea con películas taquilleras como “Tropic Thunder”, “Dodgeball” y “Loco por Mary”.

Jerry Stiller fue un artista multitalentoso que apareció en una variedad de películas, entre ellas el thriller “Rescate del metro 123”, como el compañero policial de Walter Matthau, y como el esposo de Divine, Wilbur Turnblad, en la retorcida comedia de John Waters “Hairspray”.

También escribió una autobiografía, “Married to Laughter”, sobre su matrimonio de más de medio siglo con su alma gemela y compañera de comedia Meara, quien murió en 2015. Y sus muchos trabajos en la televisión incluyeron desde “Murder, She Wrote” hasta “Law & Order”, además de 36 apariciones con Meara en “The Ed Sullivan Show”.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5