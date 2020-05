Víctima del virus: Pol-Ka no aguantó la crisis y bajó “Separadas”

El trece emitió el 19 de marzo el último capítulo de “separadas” y anunció un “intervalo” hasta “nuevo aviso”. Sin embargo, no volverá por “razones económicas” / Archivo

La industria televisiva nacional sufre un golpe letal, en tanto, la única ficción argentina que se mantenía al aire, a la espera de retomar las grabaciones cuando termine la cuarentena, fue cancelada. Hablamos de “Separadas”, la exitosa producción de Pol-Ka para El Trece, que se quedará sin final.

Protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo, “Separadas” emitió su último capítulo el 19 de marzo. Por su forma de grabar, en formato de episodio abierto, es decir, por escenas, la productora se quedó sin material y no pudo hacer frente al parate que había dispuesto, a mediados del mes pasado, la Asociación Argentina de Actores.

“Con motivo de la pandemia del COVID-19, situación de público conocimiento, y las resoluciones adoptadas por el Gobierno Nacional; ante la urgencia que impone que en la mayoría de los ámbitos donde se desarrolla nuestra actividad no están garantizadas o son de difícil aplicación las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus, y considerando, además, la inevitable proximidad de las personas con las que se debe interactuar por nuestra labor específica, nuestro sindicato llama a posponer todas las actividades artísticas en las ramas cine, teatro, televisión, publicidad y doblaje desde el día de hoy y hasta el 31 de marzo del corriente o hasta la fecha que pudiera indicar el Gobierno Nacional en los próximos días”, decía el comunicado emitido por AAA.

Frente a ese escenario, “Separadas” quedó en pausa. Vanesa Bafaro, jefa de prensa de Pol-ka, confirmó en ese entonces la suspensión de las emisiones de “Separadas” y anunció que “luego confirmaremos fecha de regreso”. En las redes, habían comunicado: “‘Separadas’ entra en un intervalo. Vamos a extrañar al elenco, pero tenemos que entender que son tiempos difíciles y que ahora más que nunca tenemos que estar separados pero juntos”.

El Trece emitió, hasta la semana pasada, promociones que mostraban a las actrices en el rol de sus personajes cumpliendo con la cuarentena, diciendo cuánto se extrañaban y que tenían ganas de volver a verse. Pero, no pasó.

El lunes a la noche, desde Pol-ka comunicaron su decisión al elenco arguyendo “razones económicas”. En declaraciones a television.com.ar, explicaron: “Lo que está pasando es la crisis económica que atraviesa una productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y no puede seguir sosteniendo una ficción si no se sigue produciendo. Lamentablemente no se puede seguir”.

LAS PALABRAS DEL ELENCO

Julieta Nair Calvo fue la primera en hablar tras conocerse la cancelación.

“Me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar (y sanar)... Ésto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando, pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez”, manifestó, agradeciendo “de corazón a todos los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras”.

Gimena Accardi, por su parte, compartió sus sensaciones. “Deseo que la situación de Polka y de toda la industria mejore pronto, por el bien de todos los que trabajamos en ella”.

En la misma línea, Celeste Cid, remarcó: “Deseo que esta situación mejore; para Polka todo mi amor, siempre.. mis compañeros de tantos años de ruta: los llevo en mi corazón y para toda la industria audiovisual que atraviesa este momento tan particular, reunir fuerzas y volver a reinventarnos. Son muchos los puestos de trabajo qué hay detrás de lo que ‘se ve’, todos igual de importantes para que la cosa funcione.

La humanidad haciendo un trabajo de consciencia colectiva; acompaño este proceso, deseando poder pronto seguir contando historias, que es lo que más nos gusta hacer”.

UN PROBLEMA PROFUNDO

La cancelación de “Separadas” sería sólo la punta del iceberg en la crisis que la empresa de Suar atraviesa. Desde la productora, aseguraron a Página 12 que la situación llevaría a la empresa a dos alternativas: “o cierra o se chica”.

El mes pasado, de hecho, la Asociación Argentina de Actores (AAA) denunció la falta de pago de sueldos a sus asociados por parte de la empresa, así como la falta de pago de las contribuciones empresariales a la OSA (Obra Social de Actores), lo que debilita su actividad en defensa de la salud de sus afiliados.

“Esta grave medida (…) injustificada y atentatoria de derechos básicos de sus trabajadoras y trabajadores actrices y actores, y ruinosa para nuestro sistema solidario de salud, se produce en medio de la angustiante situación que vivimos por el avance del coronavirus, lo que la hace más irresponsable y de una insensibilidad enorme”, rezaba el documento.

Según trascendió ayer, Pol-Ka, tratando de surfear esta crisis económica, profundizada por la cuarentena, se acogió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que la Anses le pague a los empleados el 50 por ciento de sus haberes de abril. La situación es apremiante.

Se supo además que los contratos artísticos con el elenco de la tira, que vencen a fines de julio, “se negociarían y se pagarán”, con la mira puesta en la segunda temporada de “El Tigre Verón”, que se rodará cuando la pandemia lo permita.