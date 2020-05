Médicos extranjeros: polémica en el hospital municipal de Brandsen

Una polémica se desató en la Región por un intento de contratación en el hospital municipal de Brandsen de un médico venezolano sin matrícula de la provincia de Buenos Aires para ejercer, lo que motivó la intervención del colegio de Médicos Distrito I, que actuó de oficio y citó para hoy a las autoridades de ese centro de salud. La participación de médicos extranjeros en el sistema sanitario de nuestro país puso en guardia a buena parte de los médicos locales.

Según pudo saber este diario, el hospital municipal de Brandsen “Francisco Caram” se quedó sin anestesistas en marzo pasado. La falta de esos profesionales especializados fue admitida por el área Administrativa de ese establecimiento de salud, donde dijeron que “el quirófano está cerrado”.

Lo que contó el médico

Luis Murrugarra, de 33 años, llegó hace dos años a nuestro país desde su Venezuela natal donde, según sus palabras, estudió medicina, se graduó en 2011 y terminó su especialización en anestesiología en 2017.

“Desde hace dos años trabajo en Entre Ríos. Un contacto que tengo en el hospital de Brandsen me avisó que faltaban anestesistas. Envié los papeles para presentarlos ante el director médico y cuando estaba avanzada la gestión me dijeron que no podía prosperar”, dijo ayer el profesional en diálogo con este diario. Agregó: “no sabía que no podía ejercer en dos provincias”.

Murrugarra, asegura que optó por quedarse en la provincia del litoral argentino, donde ejerce “con una matrícula provisoria, que dura un año y hay que renovarla cada vez que vence”.

“Me habían ofrecido un trabajo temporal para cubrir una guardia como anestesista por 3 meses. Fue una propuesta en el marco de la pandemia. Para mí era una buena oportunidad porque ahora mi ingreso sólo me alcanza para cubrir necesidades”, detalló el profesional venezolano.

La postura del colegio

Desde el colegio de Médicos Distrito I, su presidente, Jorge Mazzone, dijo que “una vez que nos enteramos del tema intervenimos de oficio, hablamos con el director médico, le advertimos que si avanzaba con esa contratación se iba a producir el ejercicio ilegal de la medicina por no contar con la matrícula provincial bonaerense y, de ser así, se debe hacer la denuncia penal”.

Según pudo saber este diario, el director médico del Hospital municipal de Brandsen está citado para que se presente hoy en nuestra ciudad, en la sede del colegio de médicos distrito I, para responder consultas sobre el tema. Este diario intentó comunicarse con el titular de ese centro de salud, pero hasta el cierre de esta edición el profesional no respondió a los llamados realizados.

“HASTA LAS úLTIMAS CONSECUENCIAS”

“Somos muy celosos con estos temas porque se trata de la salud de la población. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No se puede hacer cualquier cosa en nombre de la pandemia”, concluyó Mazzone, titular del Colegio de Médicos distrital.

Distintos sectores de los profesionales médicos plantean sus reparos sobre la llegada al país de profesionales de la salud extranjeros. Esta situación se agudizó con el decreto de necesidad y urgencia 260/2020 sobre la emergencia sanitaria y la toma de medidas extraordinarias en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Carlos Marcheschi, secretario general de la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), dijo: “Buscamos garantizar el ejercicio legal de la medicina, a cargo de profesionales capacitados y matriculados. Cubríamos con siete anestesiólogos el servicio del hospital municipal de Brandsen y no les pagan desde enero, lo que derivará en un juicio por los honorarios de los médicos afectados”.

“Proponer una contratación amparado por un DNU y en los términos que se conocieron, con dos anestesistas para cumplir guardias de casi una semana cada uno pone en riesgo a la salud de la población y a su vez genera el ejercicio ilegal de la profesión porque, al menos, uno de los profesionales que iban a ser contratados no tiene la matrícula provincial, requisito básico y obligatorio para cumplir con su tarea”, agregó el directivo de la SPA.