Sin hinchas vuelve a rodar la pelota en Alemania tras 69 días de inactividad por el Covid-19

El clásico que animan Borussia Dortmund y Schalke 04 reanuda hoy la Bundesliga, que regresa con su fecha 26, luego de 69 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus.

El encuentro que comenzó a las 10.30 de Argentina y es televisado por la cadena de cable ESPN2, se juega en el Estadio Signal-Iduna-Park, el escenario con mayor promedio de público por partido en el fútbol mundial, que esta vez estará sin espectadores, respetando el protocolo de seguridad sanitaria por el coronavirus.

El regreso de la Bundesliga se destaca porque es la primera liga de las "grandes" de Europa, entre las que están la inglesa, italiana y la española, que se reanuda luego de la interrupción ocurrida en marzo pasado por la pandemia que mantiene en vilo a gran parte del planeta.

A estadios vacíos, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con 10 positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga ofrecerá un ambiente extraño para adaptarse a las normativas sugerida por la FIFA, entre las que se incluyeron la posibilidad de efectuar cinco cambios por partido.

El Dortmund está segundo en la tabla con 51 unidades, a cuatro del puntero del Bayern Munich, que busca el octavo título consecutivo y que jugará mañana como visitante de Union Berlín.

Por su parte, el Schalke está sexto con 37 unidades y por ahora ingresa en la clasificación para la Liga de la UEFA. Este será el 96to. clasico y la paridad es notable con diferencia de 33-32 para Borussia, con 33 empates.

En el plantel de Dortmund está el ex Boca Leonardo Balerdi, y tiene al notable goleador noruego Erling Haaland.

Además de Balerdi en Alemania juegan los argentinos ex River Exequiel Palacios y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), el ex Independiente David Abraham (Eintrcht Frankfurt) y el ex Estudiantes de La Plata Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).

La programación completa es la siguiente:

Hoy:

10:30: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2).

10:30: Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2).

10.30: Leipzig vs. Friburgo.

10.30: Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn.

10.30: Augsburgo vs. Wolfsburgo.

13.30: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach (ESPN 2).

Mañana:

10:30: Colonia vs. Mainz (FOX Sports 2).

13:00: Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2).

Lunes:

15:30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2).