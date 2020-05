Denuncian que en plena vía pública remataron lotes usurpados en Olmos

El creciente problema de las usurpaciones en la Ciudad no para de sumar capítulos. Ayer denunciaron un inédito episodio en plena cuarentena: un remate de lotes usurpados, a cielo abierto, con corte de calle la zona de 44 de 177 a 179, a las tres de la tarde del sábado pasado. Los lotes se ofrecieron primero en las redes sociales y luego en la vía pública.

En tanto, ayer se conoció otra usurpación en Villa Elvira, en terrenos de 121 entre 92 y 93 que el año pasado ya habían sido ocupados por un grupo de personas que montaron casillas precarias. En Gonnet hubo cuatro aprehendidos por tentativa de usurpación.

REMATE A CIELO ABIERTO

Cristina Costas, propietaria de 5 hectáreas en la zona de 44 a 47 de 177 a 178, dijo ayer a este diario que “la denuncia por lotes tomados viene de 2005. Ese año comenzó el conflicto cuando los inquilinos dejaron de pagar a los pocos meses que se habían instalado en la vivienda que habíamos construido y nunca dejaron las tierras. Hay dos causas: una por la falta de pago y la otra por la ocupación de la casa y los terrenos”.

Costas hace un poco de historia: su bisabuelo compró en el año 1900, unas 20 hectáreas en el sector de 44 a 51 y de 177 a 179. Luego las cedió a sus dos hijas y así fueron pasando a los descendientes. Es un territorio zonificado como rural, donde la familia construyó una vivienda de fin de semana, hoy denunciada como usurpada.

Con el paso del tiempo las visitas de la familia (que vive en el Gran Buenos Aires), fueron más esporádicas, hasta que resolvieron alquilar la vivienda. Pasaron distintos inquilinos, y los últimos llegaron en 2005, quienes, según cuenta la denunciante, “pagaron unos meses y después se apoderaron del lugar. Se inició una denuncia en el juzgado civil y comercial N° 14 de La Plata y desde entonces viajo periódicamente para ir al juzgado, ver cómo está la causa y también me ha tocado ir a la comisaría de Romero. Creo que conozco cada museo y rincón de La Plata porque ante cada frustración que sumo termino paseando por distintos lugares para olvidarme un poco del enojo”.

Pero lo más insólito, contó Costas, está ocurriendo desde hace varias semanas: “ofrecen los terrenos por Facebook. Como estrategia dan direcciones cruzadas y a los interesados les piden hablar por mensaje privado para acordar condiciones y ahí le brindan la dirección exacta del terreno. Proponen vender lotes a unos 130 mil pesos cada uno, que por los valores que se manejan en el mercado, son irrisorios”. Esta maniobra de uso de redes sociales para ofrecer los lotes fue denunciada en la comisaría 14ta. de Melchor Romero que tiene jurisdicción en la zona.

Esa mecánica de utilizar las redes sociales como vidriera de venta de lotes usurpados es un sistema que ha crecido en los últimos años en la Ciudad –este diario publicó numerosos casos- y se lo vincula a la mafia de usurpadores de tierras.

“Primero los ofrecieron por internet y el sábado pasado hubo siete autos, cubiertas, gente reunida que cortó calles y armaron el remate en la vía pública, violando el aislamiento social. Familiares nuestros dieron aviso al 911, fue un patrullero, pero no hizo nada. Ni siquiera los advirtieron por violar la cuarentena. A nosotros nos piden las escrituras, y hasta el grupo sanguíneo para demostrar que somos los dueños, y a quienes las ocupan no le piden nada”, contó la dueña de los lotes.

En la pestaña Market Place de Facebook se ofrecen productos en venta. En este caso lo hicieron con los lotes ocupados en Olmos, según denunció la familia ante los efectivos policiales.

Este diario habló con las autoridades de la seccional 14ta, que indicaron: “estamos al tanto de la oferta de lotes en las redes sociales, pero no tenemos constancia de la situación que plantea la denunciante sobre el remate de lotes en la vía pública”.

Según contó Cristina Costas, docente jubilada, “5 hectáreas están tomadas, otras 5 tiene ocupas, y las otras 10, al parecer, fueron rematadas. Tanto esfuerzo para no conseguir resultados. Sabemos que la Justicia es lenta, que tiene mucho trabajo, pero que una causa lleve más de 15 años ya resulta demasiado”.

En el derrotero por buscar una solución, Costas conoció a los integrantes de Propietarios Argentinos Usurpados (UPA), una entidad que reúne a los damnificados por esta clase de delitos. “Nunca me imaginé que hubiera tanta gente afectada por las usurpaciones. Y que La Plata tuviera tantos problemas con las tierras ocupadas. En UPA me ayudaron mucho pero compruebo que no nos protegen a quienes cumplimos con la ley. Perdemos por goleada ante los que se apropian de lo ajeno”.

EN VILLA ELVIRA

Por otra parte, vecinos de la zona de 122 y 92, en Villa Elvira, aseguraron que en los últimos días se retomó el problema de las tomas. El año pasado la usurpación se extendió a los terrenos de 121 entre 92 y 93, con el asentamiento de algunas familias y el armado de casillas.

A raíz de lo ocurrido, la dueña de las tierras radicó una denuncia que recayó en la UFI N° 11 de La Plata a cargo del fiscal Álvaro Garganta, por lo que de ahí en más comenzó la espera para que la Justicia actúe en consecuencia.

Un vecino de la zona precisó que “desde que se hizo la denuncia, aproximadamente hacia mitad del año pasado, en los meses siguientes el tema de las usurpaciones se calmó un poco”. Sin embargo, dijo, “ahora arrancaron de nuevo”. Según denunciaron, este fin de semana se instaló otro grupo de personas: “Levantaron más casillas, que encima se apoyan en las casas de los vecinos que viven en la zona”, detallaron.

En este marco, ayer se realizó una ampliación de la denuncia que radicaron el año pasado.

Días atrás se conoció otro caso de toma de terrenos en 41 y 157, en el barrio El Retiro. Mientras, en Los Hornos sigue la mega toma, una de las más grandes de la historia de la provincia de Buenos Aires.

DETENIDOS EN GONNET

Este fin de semana también hubo un intento de usurpación en 15 bis entre 488 y 489 de Gonnet. Allí el episodio terminó con cuatro aprehendidos. Una mujer de 47 años y tres jóvenes de entre 20 y 28 años.

La policía de la zona, tras recibir una denuncia al 911 fue al lugar y se encontró con cuatro personas en la casa del denunciante cuando intentaban cambiar la cerradura. Junto a la cerradura y las herramientas, también les incautaron una bolsa con marihuana, informaron fuentes oficiales

10 héctareas son las que Cristina Costas, propietaria de 5 en la zona usurpada de 44 a 4 7 y de 177 a 179, estima que fueron rematadas en plena vía pública. En cuanto al resto de los terrenos, indicó: “5 hectáreas están tomadas y otras 5 tiene ocupas”. son las que Cristina Costas, propietaria de 5 en la zona usurpada de 44 a 4 7 y de 177 a 179, estima que fueron rematadas en plena vía pública. En cuanto al resto de los terrenos, indicó: “5 hectáreas están tomadas y otras 5 tiene ocupas”.