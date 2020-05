Pese a los controles, los precios de las verduras siguen por las nubes en toda la Región

Al desconcierto que reinó en materia de precios de frutas y verduras al principio de la cuarentena, le siguieron algunos controles por parte de la Comuna, pero lo concreto es que prácticamente no hay producto en las verdulerías locales que no se venda a cerca de $100 pesos el kilo, ya sean tomates, berenjenas o zapallitos. Según un informe de la CAME los precios de esos alimentos frescos no dejaron de aumentar en los últimos dos meses.

Quien concurre frecuentemente a las verdulerías sabe que una compra mínima de por ejemplo dos manzanas - $ 160 el kilo-; 6 o 7 mandarinas -$ 85 el kilo-; un pomelo - $90 el kilo-; y dos berenjenas - $90 el kilo- le cuesta entre $300 y $400. Pero si lo que quiere es hacer una compra semanal para una familia tipo deberá disponer al menos de unos $800.

Salvador Vides, productor hortícola asegura que los precios se mantuvieron relativamente estables en las últimas semanas, a diferencia de los primeros 15 días de la cuarentena, “en ese momento no había buena salida de la producción porque tanto los puesteros como los camioneros se tenían que adaptar a la nueva situación; ahora se vende de forma regular”, señala.

No obstante hace reparos al hablar de lo que puede pasar con la próxima cosecha, ya que el costo de los insumos está atado al valor del dólar blue.

“Lo malo es la suba de los insumos, por ejemplo las semillas, nos tiene mal, nos preocupa porque va a ser preponderante a la hora de decidir la próxima campaña”, asegura el productor.

Algunos opinan que el precio de las semillas híbridas de buena calidad para la siembra de pimientos y tomates no está ya al alcance de todos los horticultores y se estima que solo podrán lanzarse a la producción quienes tienen sobrados recursos.

Los pequeños y medianos productores estiman que al no poder hacer ellos su aporte de productos en el mercado, seguramente la incidencia en los aumentos de precios se va a hacer notar en la economía delos consumidores.

Tal vez se vuelquen a la producción de otras verduras como pepino o chauchas que, aunque no son de consumo tan masivo como el tomate, resultan más accesibles en cuanto a costos.

Otra de las preocupaciones está relacionada a la suma que hay que invertir para desinfectar los suelos, ya que muchos están atacados por los nematodos y eso afecta la producción.

“Para desinfectar un cuarto de hectáreas sembradas con pimientos y tomates salía medio millón de pesos comprar las garrafas con los productos, eso cuando el dólar estaba alrededor de 86 pesos, a la semana cada uno de esas unidades aumentó 2 mil pesos”, afirma Vides.

Siguen LOS AUMENTOS

Según un estudio realizado por el índice de Precios en Origen y Destino – IPOD- de CAME los precios de destino subieron muy por encima de los precios al productor y las mayores brechas se observaron en la naranja, el repollo y el brócoli.

La diferencia de precios para el promedio de los 25 principales productos agropecuarios que mide la entidad cortó una racha de tres meses en baja, para subir 9,2% en abril y ubicarse en el segundo valor más alto del año. El aumento se explica porque los precios de destino subieron muy por encima de los precios al productor. Naranja, repollo y brócoli lideraron los aumentos en las brechas.

“La brecha mayor se detectó en el zapallito, donde el precio se multiplicó por 9,5 veces desde que salió del campo”, precisó la CAME en su informe.

Se comunicó que la brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios en el campo subió en abril, pero bajó 13,8% si se lo compara contra abril del año pasado.

Ahora los consumidores pagaron en promedio 4,8 veces más de lo que cobró el productor por los productos que salieron de sus campos, cuando en marzo la diferencia fue de 4,4 veces y en febrero de 4,7.

En los comercios minoristas los productos midieron un aumento del 8,8% y los hipermercados, otra del 11,75%, de acuerdo al índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME.

La entidad evalúa precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.