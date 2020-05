El dólar blue se mantuvo en 124 pesos

El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $70,33 para la venta al público, con un incremento de dos centavos respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una caída de 0,4%, hasta los $117,92.



En la rueda de hoy, el dólar MEP operaba en alza, en este caso de 0,4%, en $114,69 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 10 centavos y finalizó en $68.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 91,43.



Por su parte, el denominado dólar informal o “blue” se mantuvo en los valores de ayer, en un promedio de $124 por unidad.



Gustavo Quintana analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda con las mismas características de jornadas previas, en donde el BCRA fue el principal proveedor de divisas en el mercado y en la que “los precios operaron todo el día anclados en el nivel de regulación oficial”.



“La autoridad monetaria tuvo una menor intensidad en los mercados de futuros, concentrando su actividad en el segmento de contado”, agregó Quintana.



Por último, el especialista estimó que las ventas oficiales totalizaron hoy unos US$ 60 millones, aproximadamente.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 193 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

En tanto, el índice S&P Merval operaba hoy con una baja de 0,30% a 39.271,96 unidades, mientras que el riesgo país subía 0,4% hasta los 2.794 puntos básicos, pasada la media rueda de operaciones en el mercado local.



En la bolsa porteña, en el panel líder YPF y Grupo Supervielle registraban alzas de 2,05% y 1,43%, respectivamente.



Por el contrario, Transener y Pampa Energía descendían 2,89%; y 2,42%, en ese orden.



En los mercados internacionales, Wall Street operaba en verde, en una nueva sesión marcada por la volatilidad financiera producida por el impacto del coronavirus en la economía global.



En tanto, los ADR de empresas argentinas marcaban una tendencia positiva con alzas de hasta 8%, como lo hacía el papel de IRSA Propiedades Comerciales y retrocesos de hasta 7% como sucedía con el papel de Loma Negra.



En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaban a la baja con caídas de hasta 1,8%, en tanto los títulos en pesos perdían hasta 1,1%.