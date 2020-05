En la Provincia hablan de “limitar vínculos” con Capital Federal

Las críticas del gobierno de Axel Kicillof a la administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, no cesan. Y ayer, el ministro de Salud de la Provincia habló directamente de “limitar vínculos” entre el territorio bonaerense y la Capital para evitar la expansión del coronavirus en los barrios más postergados del Conurbano.

El ministro Daniel Gollán usó otra vez su cuenta de Twitter para sentar posición y dijo que se trata de un “planteo sanitario” y no porque el opositor Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de Gobierno.

“Los medios fustean un conflicto entre Provincia y CABA, pero el planteo es sanitario. No es una crítica porque Larreta es el alcalde. CABA tiene 109 contagios cada 100 mil habitantes y la región AMBA de Provincia 21 de cada 100 mil. Tenemos que limitar los vínculos para evitar la expansión”, dijo Gollán.

El ministro desató una fuerte polémica el domingo cuando posteó en Twitter un mapa que mostraba la mayor concentración de casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la frase: “Queda claro dónde está el mayor riesgo de irradiación de coronavirus”.

La relación entre los referentes políticos de la ciudad de Buenos Aires y de la Provincia estuvo plagada de chispazos, a partir de una serie de reclamos cruzados (principalmente de intendentes) por los diferentes criterios que tomaron en el marco de la lucha para contener la pandemia en el Area Metropolitana.

Ayer también se refirió al tema el propio Kicillof, quien reiteró que no coincide con algunas decisiones que tomó la administración porteña porque cree que, indirectamente, ponen en riesgo a muchos bonaerenses.

En ese contexto, el mandatario provincial señaló que el gobierno de la CABA “tomó la decisión -por licencias que otorgó el Presidente de la Nación- de autorizar la apertura de comercios y el fin de semana sumó actividades recreativas”, pero evaluó que tal vez eso no fue lo ideal. “Tomaron medidas distintas y lo que veíamos como riesgo. Son cosas de sentido común: cuando crecen los casos se tiende a ser mas rígido, no más flexible”, analizó.

Al ser consultado sobre si esperaba una marcha atrás de Rodríguez Larreta con la flexibilización de la cuarentena en CABA, Kicillof aclaró que “lo tienen que decidir él”, pero sugirió la implementación de una medida: “Si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar la gente de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, dio un ejemplo cotidiano: “Cuando hay dos zonas contiguas donde en una hay más circulación que en la otra, la idea es que no haya intercambio viral. No es un invento mío ni algo difícil de explicar. Si en el departamento de al lado de tu casa hay gente contagiada, no vas a ir a tomar el té”.

“La realidad objetiva es la cantidad de casos de la enfermedad. Esto no es culpa del gobierno de la Ciudad, pero el coronavirus esta afectando muy fuerte a la ciudad de Buenos Aires, que tiene casi 3.000.000 de habitantes en 200 metros cuadrados y (diariamente) registra el doble de casos que la Provincia, donde somos 17 millones; solo en el Conurbano hay 7 millones, o sea que los casos están muy concentrados en los centros urbanos”, describió.

“El que piensa que el virus no está o cree que se va a ir mágicamente... no se puede actuar sobre una realidad como si no existiera. En este caso eso es muerte”, concluyó el Gobernador.