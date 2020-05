“Fui futbolista en mi otra vida, hoy volví a nacer”

Jugó 20 años al fútbol, triunfó, perdió, fue campeón y enfrentó rivales complejos dentro de una vasta carrera, pero el camino más largo, espinoso y duro lo transitó en su “otra vida”. FedericoDomínguez peleó contra un cáncer de colon, le ganó y ahora está sano. Asegura que volvió a nacer y que existe un antes y un después de esa batalla que terminó con una gran victoria que lo cambió todo.

En un mano a mano con este medio, el ex lateral izquierdo que pasó por el Lobo en la temporada 2007/2008 contó cómo fue esta dura experiencia que le tocó atravesar teniendo apenas 43 años. Sin tabúes ni temor de mencionar por su nombre a la enfermedad dio a conocer su historia para transmitir positivismo y hacer saber que se puede ganar.

“Tuve cáncer de colon, que es recto bajo”, contó el hoy entrenador. “Me operaron dos veces el año pasado, me reconstruyeron una parte y hoy estoy sano”, aseguró con firmeza y sin temor. En tanto que agregó: “Obviamente llevo los cuidados necesarios, tengo que ser mi doctor y tener conducta, lo cual me es fácil por la profesión que tuve eso de cuidarme en las comidas”.

Asimismo remarcó que debe realizarse estudios “cada seis meses y si va todo bien se van extendiendo más en el tiempo. Hoy estoy normal, no tomo medicación. Salí adelante”, subrayó.

Remarcó que el temor al cáncer lo tenía por desconocimiento y que ahora simplemente lo respeta. Sin tenerle miedo: “Hoy siento que no es difícil pronunciar la palabra cáncer, previo a esto sí le tenía temor pero por desconocimiento. Hay que tenerle respeto y no miedo. La palabra cáncer es fuerte y es dura, pero es una realidad que hay que sobrellevar y saber convivir, por eso digo que no hay que tenerle miedo, sino respeto”

Para el zurdo, hay claves para poder sobrellevar los momentos más complejos y se basan en apoyarte en los seres queridos pero además, buscar soluciones: “Uno de los modos para salir adelante, es rodearte de la gente que te quiere, que te acompaña, apoyarte en ellos y hablar mucho. Obviamente que pasas por diferentes estados muy difíciles. Y también con la gente profesional, que es parte muy importante no quedarse con una sola opinión, investigar, llegar con otros métodos también, y probar todo porque está en juego tu vida. No hay que bajar los brazos, no esperar que te traigan la solución, sino buscarla”

VOLVER A NACER

Con el camino más difícil ya recorrido, el protagonista no dudó en decir que vivió dos vidas diferentes, porque hoy siente que volvió a nacer. El futbolista profesional fue en otra vida. Hoy todo es diferente.

“Siento que volví a nacer, hay un antes y un después. Me siento distinto, no sólo corporalmente, sino también desde lo emocional. Estoy más sensible. En mi otra vida fui un jugador de fútbol profesional, que me fue muy bien y lo miro con lindos recuerdos. Hoy vivo intensamente día a día. Si puedo trabajar del fútbol genial porque es mi pasión y si no encontraré el modo de reconstruirme, reinventarme y poder ser feliz. Siempre pensando en el día a día”, sentenció sin vueltas ni tapujos.

A la hora de darle algún consejo a gente que atraviesa por lo misma situación que él superó, dijo que es fundamental pensar en positivo: “Es clave la familia, los amigos, estar bien con uno mismo. Tratar de no entrar en un laberinto de pensamientos negativos que no hacen bien y encontrar la paz interior y serenidad mental. Es un conjunto que hace que uno esté mejor, mucho más fuerte”

“A la gente que pasa por lo mismo, le digo que todo se puede, hay salida, hay que empujar para adelante y morir con las botas puestas. Siempre hay que ser positivos y no caer en los pensamientos negativos porque no hacen bien para la salud mental ni física. Hay que empujar para adelante y encontrar una herramienta que calmen los pensamientos y la mente. Y a partir de ahí trabajar en un camino que es largo, saber entenderlo, comprenderlo, vivirlo, y saber que es tedioso y duro pero todo se termina. Hay que encontrar la fuerza para llegar a un buen final”.

En otro orden, como un paciente que ingresa dentro del grupo de riesgo, hizo referencia a la pandemia de Covid 19 y pidió cuidar al que está al lado: “Hoy nos involucra a todos, estamos metidos en esta pandemia, es un trabajo social, de ser solidario. Esto se va a terminar, hay que estar convencidos del respeto al prójimo, de cuidar al de al lado. Entre todos juntos lo sacamos adelante”.

“TENDRÍA QUE HABERME QUEDADO EN GIMNASIA”

Domínguez fue campeón con Vélez, con Independiente en el y con Argentinos Juniors. También pasó por River Plate; Espanyol y Leganés en España; Santos Laguna en México; Apollon Limassol en Chipre; Nacional, Montevideo Wanderers, Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos en Uruguay. Pero en el Lobo le hubiese gustado quedarse más tiempo.

“Mi año en Gimnasia fue muy fuerte, lindo, espectacular. Me quedó el sabor amargo de que tendría que haberme quedado un año más. Pero la dinámica del fútbol no pude continuar pero me hubiese encantado”, reconoció.

“El recuerdo de la gente, el día a día, fue genial. Es algo que me quedó pendiente haber estado más tiempo, pero bueno, son decisiones. Gimnasia fue muy importante”, reconoció Federico recordando su vida anterior.