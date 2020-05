Docentes y trabajadores despedidos se movilizaron por el centro de la Ciudad

Trabajadores despedidos y docentes se movilizaron esta mañana para solicitar la intervención del Gobierno en conflictos laborales planteados desde que se declarara la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Frente al ministerio de Trabajo, en 7 entre 39 y 40, se concentró un grupo de trabajadores informales y precarizados de diferentes rubros, como empleados de comercio, gastronómicos, apps y limpieza, entre otros, para denunciar despidos que se dieron desde que el Gobierno decretó el aislamiento obligatorio.

Uno de los presentes, de nombre Daniel, se desempeñaba en una empresa en Ensenada que "hacían ir a trabajar igual a compañeros que tenían el permiso para quedarse en sus casas y los despedían de a uno". "Somos doce los despedidos y vinimos porque queremos alguna respuesta de alguien".

"Cuando comenzó la ayuda del Gobierno nosotros no entramos porque estábamos trabajando en blanco. Lo único que queremos son nuestros puestos de trabajo otra vez", agregó el hombre.

Otros manifestantes presentes pertenecían al sector gastronómico, donde, según denunciaron, hubo varios despidos en este último tiempo. "Vinimos a manifestarnos porque es urgente nuestra situación", señaló una joven, quien además de relatar que varios locales "cerraron las puertas y no tenemos un plato de comida en nuestras casas y las autoridades no nos dan una respuesta", comentaron que a la situación de desempleo se le suma como agravante "el no poder salir a buscar trabajo por la cuarentena".

Casi en simultáneo, pero frente a Gobernación, un grupo de docentes enrolados en SUTEBA La Plata y de Ensenada se hicieron presente para reclamar una mejora salarial y por las condiciones laborales planteadas desde la implementación de la cuarentena y la suspensión presencial de las clases en las escuelas.

El reclamo es por una suba salarial que acerque los salarios al costo de la canasta básica y por "la sobrecarga de teletrabajo y precarización laboral" que expuso la cuarentena, al tiempo que anticiparon que la semana próxima se movilizarán hasta la Torre I para visibilizar su reclamo y el de otros trabajadores.