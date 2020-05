Villa, eximido de prisión, negó haber violentado a su ex novia

Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca Juniors, quien fue eximido hoy de prisión por la justicia en la causa penal en su contra iniciada por Daniela Cortés, negó en su declaración indagatoria las imputaciones por hechos de violencia denunciados por su ex novia, a quien volvió a acusar por robos y amenazas en su contra.

En la audiencia, el jugador de la selección colombiana de fútbol fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".

Antes de que comenzara la indagatoria de Villa, su abogado defensor, Martín Apolo, había pedido la eximición de prisión, que fue concedida por el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, con sede en Monte Grande, actualmente a cargo de la causa que primero tramitó su par Horacio Hryb.

Según trascendió, el juez Maffucci Moore concedió "la eximición de prisión bajo caución juratoria más la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto, por sí o través de terceros por cualquier medio que fuera, con la denunciante y/o sus familiares, y/o con los testigos del proceso" judicial.

La medida incluye la prohibición de salir del país mientras se sustancie el proceso, prohibición que pesaba sobre el jugador de Boca desde el 30 de abril. La decisión judicial también refiere a que Villa "ha obedecido a las restricciones impuestas, designó un defensor, se puso a derecho y acata la actuación de la ley y sus ejecutores".

El comienzo de la audiencia mostró un intenso round entre Apolo y el abogado de Daniela Cortés, Fernando Burlando, quien debió salir de la conexión por teleconferencia a pedido del abogado de Villa, quien argumentó el articulado que así lo impide ya que no funge "como apoderado de la denunciante".

En la indagatoria, conducida por la fiscal Verónica Pérez, el futbolista, de 24 años, negó todos los cargos que se imputan e insistió en aclarar que "en ningún momento generé ningún tipo de violencia contra Daniela Cortés ni física ni psíquicamente. Y en ningún momento la amenacé a ella ni a nadie de su familia, con quien tenía una excelente relación".

Villa dijo que la joven, de 25 años y también colombiana, "siempre fue celosa" y que una semana antes de que abandonara la casa que compartían en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, estaba "irritante", en el primer mes de la cuarentena derivada por la pandemia de coronavirus.

"Algunos jugadores colombianos estaban encuadrando un vuelo privado de repatriación a Colombia, en donde el coste era de 12 a 15 mil dólares por persona", sostuvo el jugador boquense, y que como él no contaba con ese dinero, "eso provocó más enojo en Daniela".

Villa expresó que "otra cosa que quiero pronunciar es que Daniela dice que tiene un golpe del lado izquierdo y el médico dice que tiene un golpe del lado derecho, obviamente vive mintiendo".

En cuanto a las marcas que la joven exhibió en sus brazos por las redes sociales el 27 de abril, constatadas por el médico legista, Villa indicó: "Al cubrirme los puños que me ha lanzado Daniela, obviamente yo me tengo que cubrir, porque me tenía que defender tomándola de los brazos. Ella estaba como una loca, me había tirado una vela, me metió puño en la boca y en la cabeza. Me defendí y ahí la agarré de los brazos".

El futbolista, quien juega en Boca desde 2018, refirió que Cortés estuvo con él el primer mes desde su llegada a Buenos Aires, que regresó a Medellín (en donde vive su familia) en noviembre de ese año, y que en 2019 estuvieron juntos algunos meses, que incluyen sus vacaciones en Colombia a mediados de ese año.

La mujer volvió en febrero pasado a Buenos Aires, cuando Villa estaba ya instalado en "completamente soltero" en el barrio privado Saint Thomas (cerca de donde entrena el plantel de Boca, en un predio que el club tiene en Ezeiza) y "allí nos cogió la cuarentena", señaló el jugador.

En ese punto, Villa reiteró que la joven le pedía 150 mil dólares para volverse a Colombia, y que lo amenazaba con "arruinarle la carrera" de futbolista.

Villa insistió en la denuncia contra Cortés por un faltante de dinero durante 2019, "400 mil pesos (unos 7.000 dólares de entonces) y una pulsera de oro", el eje de su denuncia presentada contra la mujer y que tramita el mismo juzgado de la UFI de Esteban Echeverría, como así unas compras realizadas por Cortés en Colombia con una copia de "mis tarjetas del BBVA Banco Francés".

Finalmente, si bien reconoció que conoce a Cinthya, la hermana de Daniela Cortés, negó el intercambio de mensajes por whatsapp con ella ("están falseadas las capturas de pantalla", aseguró) y rechazó conocer o haber visto alguna vez a Erica Osorio, amiga de su ex novia. Ambas mujeres aportaron la semana pasada testimonios incriminatorios desde Medellín contra Villa, en comunicación con la fiscalía.