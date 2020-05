Magic Johnson donará 100 millones de dólares para ayudar a las minorías

El ex jugador Magic Johnson, donará 100 millones de dólares a las minorías de los Estados Unidos en medio de la crisis económica por el coronavirus, a través de la empresa EquiTrust Life Insaurance, de la que es accionista mayoritario.

“Hay que encontrar la manera de ayudar en esta crisis, y uno de los sectores más vulnerables son los afroamericanos, los latinos y las mujeres. Algunos me han comentado de las dificultades para acceder a los préstamos que el gobierno entrega. Por eso, buscamos que los negocios propiedad de minorías tengan la misma oportunidad de resurgir”, comentó el ex Los Angeles Lakers en una nota con la cadena MSNBC.

Johnson, cinco veces campeón con la franquicia angelina (1980, 1982, 1985, 1987 y 1988), destinará esa cifra para colaborar con empresas dañadas económicamente en medio de la pandemia y lo hará a través del Programa de Protección de Pagos del gobierno estadounidense. Además, el campeón olímpico en Barcelona 1992 junto al “Dream Team” que tuvo entre sus filas a Michael Jordan y a Larry Bird, entre otros, apuntó a que “el beneficio” tenga como destinatarios a los hombres y mujeres afroamericanos, latinos y asiáticos, todos no alcanzados por la ayuda votada en el congreso estadounidense en abril pasado. Mientras la NBA espera por la reanudación, que se daría con dos sedes definidas (Orlando y Las Vegas), el jugador de Los Angeles Lakers, LeBron James, se entrenó en privado con algunos compañeros de equipo según señaló ayer una revista deportiva estadounidense.

La publicación de The Athletic reveló que el alero estuvo entrenando con uno o dos compañeros de Los Lakers por cada sesión.

murió jerry sloan

En la jornada de ayer falleció a los 78 años Jerry Sloan, ex jugador de Chicago Bulls y ex entrenador de Utah Jazz durante 23 temporadas consecutivas. Quien cayera ante los Bulls de Jordan tanto en 1997 como en 1998, padecía del mal Parkinson y se encontraba internado desde hacía varios días.

EWING, POSITIVO DE COVID-19

El jamaiquino nacionalizado estadounidense Patrick Ewing, leyenda de la NBA, dio positivo de coronavirus, confirmó el propio ex basquetbolista en su cuenta de Twitter. “Quiero compartir que he dado positivo por Covid-19”, escribió Ewing, de 57 años, y alertó que “este virus es grave y no debe tomarse a la ligera”.