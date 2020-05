En empresas de la Región creen que el teletrabajo crecerá tras la cuarentena

La pandemia del coronavirus trastocó casi todos los ámbitos. Uno en particular fue el del trabajo y las oficinas, ya que las medidas obligatorias de distanciamiento social y grupos de riesgo hicieron que se acelere -en muchos casos sin tener un rumbo definido y más por necesidad que por convicción- hacia el teletrabajo.

Lo que parece hoy el mayor experimento de trabajo a distancia de la historia del mundo moderno también tiene sus complejidades y en la Región empresas e instituciones abrieron la puerta a este nuevo escenario, que podría tomar más fuerza en una realidad post-pandemia, ya que los hombres y mujeres de negocios plantean, en algunos casos, oficinas diferentes y cambiar su modelo por uno más flexible.

Hace pocos días, un informe de este diario revelaba, a partir de un estudio del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) que el coronavirus dejaba al desnudo que en Argentina sólo el 7,8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 3 por ciento de las empresas están preparadas para el teletrabajo.

Según el sector, esta nueva realidad puede ser más adaptable. Por ejemplo, en estos días se conoció que la red social Twitter anunció que sus empleados podrán trabajar desde casa “para siempre” si así lo desean (ver aparte).

QUÉ DICEN LOS PLATENSES

En nuestra Ciudad hay sectores en los que ya piensan en cambios, algunos profundos. Es que hay ahorros en costos tanto para el empleado como para el empleador cuando un trabajador se queda en su casa, pero también hay actividades que necesitan del “cara a cara” para seguir funcionando. También los expertos platean que se necesitarán, en algunos casos, oficinas más chicas y eso podría repercutir hasta en una menor carga en los seguros que se deben pagar.

Desde uno de los rubros más castigados por la pandemia, Federico Carassale, director de Aero La Plata, empresa mayorista de turismo, le explicó a este diario que “el teletrabajo ya lo usábamos antes de manera rotativa, aunque bastante poco porque la tecnología todavía no reemplaza la cantidad de impresiones y sensaciones que se generan de manera presencial. Pero esta situación nos obligó o funcionar así. Todo nuestro sector está funcionando con teletrabajo. Seguramente como vestigio de esto quede una mayor utilización futura de estas formas que van a reducir espacios de trabajo, con oficinas más chicas, turnos rotativos, quizá no diarios sino, semanales, y no harán falta oficinas tan desarrolladas, al menos en nuestro sector. Podría redundar en un beneficio de costos tanto para la empresa como para el empleado, porque al no tener que movilizarse, en especial los que viven lejos, pierden tiempo, energía y dinero en moverse, pagar cocheras, comida, transporte. Con respecto a la posibilidad de que un empleado sea más productivo en su casa, hay de todo escrito: hay empleados que nos dicen que pierden productividad por no tener un espacio apropiado en su casa o por tener distracciones obligadas, como un hijo, que suene el timbre u otras cuestiones domésticas. Todo eso es un entrenamiento, todo el que quiera hacerlo tendrá que poner parte de esfuerzo propio y tendrá que estar ayudado por la empresa a entrenarse. Pero hay un tema fundamental en el teletrabajo y es el de la evolución de las plataformas tecnológicas, para generar un entorno laboral bastante más parecido al que tienen en una oficina, es decir, que tengan interconsultas con un compañero de trabajo, hasta que puedan tener contempladas hasta cuestiones emocionales, como una sonrisa”.

En el rubro inmobiliario, Carolina Otero Rossi, socia de Otero Rossi y Cía, nos dijo que “hoy funcionamos todo por teletrabajo. Nos dividimos actividades y hacemos un circuito para cobrar los alquileres, por mail, WhatsApp y celular. El día de mañana vamos a seguir igual, pero necesitamos estar en la oficina porque trabajamos con firmas de contratos que se hacen en el lugar, independientemente que hoy hay firmas digitalizadas, pero no es lo mismo para la atención al público, por ejemplo para mostrar un departamento, es importante encontrarse con la persona, en la oficina o en el departamento, atender el teléfono, imprimir un contrato en la oficina, responder consultas, porque muchas son presenciales y si bien usamos mucho el celular, es una realidad que tenemos que estar en la oficina para atender al que viene por contratos, garantías, recibos. En especial a los dueños les gusta mucho el contacto y hablar con nosotros. Eso no se va a perder, el asesoramiento, hablar cara a cara, no se van a poder reemplazar, porque las operaciones se definen personalmente, incluso al cliente le da otra confianza, porque estás comprando o alquilando algo que para vos es importante”.

Por el lado de las instituciones, el gerente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Emanuel González Ponce contó que “en la entidad se hicieron cosas que hubiera llevado mucho tiempo implementar y se implementaron tecnologías y metodologías que quizá se desconocían y hasta eran impensadas. Lo que podía llevar 6 meses se hizo en 40 días y en coordinación con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, conferencias con economistas, funcionarios, con la Unión Industrial del Paraguay, y creció el contacto por WhatsApp, mails y videoconferencias con empresas asociadas, con la Comisión Directiva y con el Consejo Consultivo de la Ciudad, reuniones en las que participa mucha gente y las convocatorias son más exitosas que las presenciales. Todo el trabajo administrativo lo hacemos remoto porque podemos ingresar desde nuestras casas, todo está digitalizado a través de un sistema integrado de gestión y el resultado es más que positivo”.

Desde la pyme platense desarrolladora de software Ensolvers, su titular, Esteban Robles, cuenta que “antes de la pandemia hacíamos un par de días por semana de teletrabajo para los ingenieros de la empresa, también para los que hacen guardias pasivas y para el resto, un día. Una o dos semanas antes de la cuarentena empezamos a preparar a la gente para teletrabajar, dándoles computadoras, sillas y otros elementos. A algunos les costó acomodarse. Creemos que después de esto no vamos a volver a la modalidad de trabajo en oficina por un largo tiempo y probablemente si volvemos va a ser muy diferente a lo que hacíamos antes. Se extraña no verse todos los días porque el contacto cara a cara es complicado reemplazarlo, pero esto nos va a ayudar a acostumbrarnos a nuevas formas de trabajo”.

Florencia Orte es recepcionista de la pyme familiar que, en Ensenada, se dedica a limpieza y montajes industriales. Le contó a este diario que “nunca antes hicimos teletrabajo por el rubro en el que estamos, porque buena parte es manual, pero sí pudimos hacer que la parte de administración desde el día 1 de la cuarentena pase a trabajar desde nuestras casas en distintas modalidades, por ejemplo con la liquidación de sueldos, porque tenemos un sistema que nos permite acceder de manera remota. También aprovechamos para hacer capacitaciones al personal. Que continúe o no dependerá mucho de cómo nos terminemos de adaptar al proceso, y por eso a futuro la idea es quizá implementarlo como un beneficio para distintas personas, algo nuevo que no habíamos probado y que se puede usar siempre que el empleado responda y trabaje de la misma manera que lo hace en la oficina. Es que nosotros, al ser una empresa chica, no podemos controlar horarios y mucho se basa en la confianza y en los objetivos a cumplir”.

Con matices, en la Región los hombres y mujeres de empresa cuentan cruzan los dedos para que llegue pronto “el día después” y quizá, ante ese escenario, dejen funcionando sus emprendimientos con nuevos desafíos, como el del teletrabajo.