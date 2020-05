Kicillof bajó el tono sobre la “herencia”, pero siguieron las críticas opositoras

Mientras el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, buscó bajarle ayer el tono a la tensa pelea con la oposición sobre el estado del sistema de salud bonaerense, dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) le salieron al cruce y hablaron de “oportunidad política”, además de defender la gestión de María Eugenia Vidal, quien públicamente se sigue manteniendo en silencio aunque en privado sí habría fuertes críticas contra su sucesor por el manejo de la pandemia.

Kicillof aseguró que la salud pública “estaba muy deteriorada” cuando asumió su gestión el 10 de diciembre, al hablar en la conferencia de prensa que compartió con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que se anunció la extensión de la cuarentena por el coronavirus.

La respuesta no sólo vino desde la provincia. El jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, publicó en Twitter: “Gobernaron 28 años y querés que 4 años de Vidal te resuelvan lo que destruyeron ustedes. El sentido común indica que la pobreza de Buenos Aires es hija de tu familia política”.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, dijo en que “el Gobernador no conoció cómo estaba la Provincia antes de Vidal” y mencionó como obras realizadas en la Provincia “guardias hechas a nuevo y varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega”.

El ex vicegobernador Daniel Salvador aseguró que “lamentablemente el gobernador Kicillof sigue construyendo un mentiroso relato aprovechándose de una conferencia donde los argentinos esperan unidad para afrontar esta grave situación”.

Además, el presidente de la Coalición Cívica y titular de su bloque de diputados nacionales, Maximiliano Ferraro, afirmó que en el gobierno de Vidal “se creó el SAME, 200 Centros de Salud (Red AMBA) y se invirtió en equipamiento, insumos y guardias hospitales. Kicillof, en vez de asumir su rol institucional, chicanea y no se hace cargo que su espacio político, el PJ, gobernó 29 años la PBA. Que se deje de especular y ser oportunista”.

Paños fríos

“Hubo elecciones, hubo un cambio de gobierno. La sociedad ya conoce la situación de salud, no era con intención de polemizar. La semana anterior me quisieron hacer pelear con (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Larreta y ahora con Vidal. No tengo tiempo y no le interesa a la gente. Lo que hay que hacer es dar una mano entre todos para revertir esa situación”, enfatizó ayer Kicillof en una entrevista radial. Sin embargo, reiteró que “el sistema de salud de Buenos Aires traía muchísimos problemas estructurales y en los cuatro años anteriores hubo un deterioro”.

La grieta

Más tarde, el gobernador bonaerense consideró que discutir las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus en términos de “grieta” no es una “buena idea”, al advertir que “es momento de buscar unidad” entre las distintas administraciones.

Al respecto, el mandatario provincial planteó que “meter la cuarentena en la grieta no es una buena idea, y hubo algunos medios, analistas y miembros de la oposición que lo vienen haciendo hace tiempo”.

En declaraciones al canal La Nación Más, Kicillof reiteró que con el gobierno porteño viene “trabajando en buscar medidas coordinadas, es imposible no hacerlo porque es un continuo urbano”.