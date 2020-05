Lorenzetti pidió "salir de la cuarentena global" y limitarla "a los lugares donde se transmite"

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti pidió "salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica" en los lugares donde se transmite el virus y evaluó que

en la Argentina "felizmente" se actuó "dentro del estado de derecho".

"En el país felizmente tenemos que estar contentos en el sentido de que se ha actuado dentro del estado de derecho”, dijo en declaraciones a CNN Radio, y agregó que “hay una coincidencia entre todos los poderes del Estado, entre los gobiernos nacional, provinciales y también los poderes judiciales coinciden”.



En ese marco, Lorenzetti dijo que actualmente el país se encuentra “en una etapa de transición”, luego de vivir “una cuarentena rígida”.



“Ahora vemos que donde se puede liberar (la cuarentena) hay que liberarla”, señaló, y consideró que “tenemos situaciones en todo el país donde se comenzó a liberar la cuarentena y es importante que los poderes judiciales estén comenzando a trabajar”.



Al ser consultado respecto de si le parecían razonables las medidas para paliar la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires, Lorenzetti manifestó que “la pandemia lo que está haciendo es que los gobiernos se concentren en los lugares donde se expande”.



“La regla general es que la limitación a las libertades tiene que terminar y enfocarse donde se transmite. Hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica a los lugares donde se transmite”, argumentó el ex presidente y miembro del máximo tribunal.



En este sentido, Lorenzetti indicó que “la jurisprudencia de todas las cortes (de Justicia) del mundo es que las medidas restrictivas son válidas ante la emergencia, pero tienen que estar limitadas en el tiempo”.



Advirtió asimismo que “hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial, hay países donde se empezaron a ver avances sobre las libertades”.



Sobre el rol de la Justicia ante esta coyuntura sanitaria, y los desafíos del Poder Judicial, el juez subrayó que "los poderes judiciales están viendo en todo el mundo un desafío importante, que es el tecnológico".



"No hay interés en una inversión, el Poder Judicial tiene que transformarse totalmente desde el punto de vista tecnológico", manifestó Lorenzetti, quien subrayó que "el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria para esto, porque intervienen los otros poderes del Estado".



Asimismo, indicó que "la Corte está siguiendo la evolución de la pandemia, autorizando el regreso al trabajo normal en varios puntos del país".



"La restricción más relevante hoy es en Capital, porque hay cuestiones médicas de mucho riesgo, porque el Poder Judicial moviliza a muchas personas", analizó.