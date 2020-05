“Regreso complicado”: la pelea entre Tauro y Rial dejaría fuera del panel a Marcela

Hay una nueva grieta en la tevé de la tarde: Jorge Rial y Marcela Tauro, colegas y amigos durante años en el aire de “Intrusos” se habrían peleado de tal manera que la histórica panelista podría dejar el programa conducido por Rial.

La pelea se disparó a partir de un informe sobre el doctor Mühlberger, que provocó una serie de entredichos. Una semana después, Ulises Jaitt publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que le habría mandado Marcela, en donde expresa su enojo con quien fuera su amigo y colega.

Jaitt, siempre dispuesto a ponerle picante, le pregunta a Tauro en la serie de mensajes qué ocurre con Rial, que “hace rato te viene forre...”.

“Yo respondo, no soy sumisa. Eso no le gusta”, lanza Tauro en respuesta, quien arremete también contra Rial por las críticas que hizo Rial contra Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung. “No está en eje, por Dios”, dispara Tauro en las comunicaciones filtradas.

Tras la pelea, todos los rumores indican que la panelista no volvería a ocupar la silla. Así lo afirmó Ángel De Brito en la radio: “La gente de América me dijo que después de la discusión fueron al corte y siguieron hablando del tema. La discusión siguió y ella dijo que renunciaba. Eso fue lo último que se supo, después se fue a la casa y no se habló más del tema. Hay que ver qué pasa ahora”.

Tauro no estuvo ayer en “Intrusos” y su regreso “está bastante complicado”, siguió De Brito. “Después de un acumulado de tensos momentos, Rial se cansó y decidió aceptar la renuncia de su panelista. Me cuentan que Marcelo Polino se ofreció como mediador, pero Rial ya no quiere que vuelva”.

Así, parece sellada la suerte de una panelista histórica de “Intrusos”.

¿Conseguirá alguien torcer el destino? ¿Podrá regresar Marcela Tauro a su silla? Y si no, ¿qué contará ella del “Intruso”?