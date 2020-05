Gabriel Goity: “Los personajes a los que más quiero son los que no anduvieron”

A Gabriel Goity lo suelen parar en la calle (antes de estos días de encierro, al menos) para recordarle su dupla con Flor de la V en Los Roldán, “un tema que en ese momento era muy tabú”, su emblemático Cuervo Flores de “Un novio para mi mujer”, aquel capítulo de “Los Simuladores” o su personaje de “Buenos Vecinos”: “Pasan los años y me los siguen trayendo a colación: es muy gratificante”, dice el actor, aunque, afirma, “a los que más quiero es a los personajes que no anduvieron bien”.

“Los otros se defienden solos”, confiesa en diálogo con EL DIA, entre risas, Goity, reconocido por sus roles en comedia pero que está a punto de estrenar, este jueves, un trabajo muy diferente: en “La Chancha”, como ensayaran actores como Robin Williams o Jim Carrey, se despoja de sus ropajes cómicos para interpretar a un personaje con un costado siniestro.

La cinta, que debutará el jueves a las 20 en el canal de TV Cine.Ar (repite el sábado a la misma hora), trata sobre una pareja, Pablo y Raquel, que viajan a La Cumbre con el hijo de ella, Joao, para descansar. Sin embargo, Pablo (interpretado por Esteban Meloni) se encontrará cara a cara con un trauma de su niñez, encarnado por Goity.

“Me interesan siempre los desafíos: he hecho muchos personajes de comedia con los que me ha ido muy bien, pero este tipo de personajes son una oportunidad para poder hacer otro tipo de personajes, cosa que a mi me encanta. A mi me gusta mucha la actuación, y en lo personal cualquier papel es difícil”, dice el actor que interpreta en la cinta de Franco Verdoia tensos encuentros, que encaminan la trama, a fuego lento, hacia el estallido final.

TRAUMA

Se trata de una película dolorosa, que trata el tema del abuso infantil, “que no se ha tocado mucho en el cine argentino”, y basada en una experiencia real del director: Goity destaca “la valentía de Franco de plasmar todo ese dolor de tantos años en un guión, en una película” y confiesa que interpretar a un trauma del cineasta de su vida real “fue difícil en todo sentido: no solo por las situaciones tensas que me tocó rodar, sino por el lugar físico donde me tocó rodarlas”.

“El Puma” se refiere, claro, a algunas de las escenas definitorias que, sin ánimos de spoilear, solo diremos que transcurren en las famosas aerosillas de La Cumbre. “Sumado a que la situación era fuerte, yo sufro de vértigo, no me hacen gracia las alturas”, se ríe ahora Goity. “Pero en el cine hay que confiar en el director, ser pasivo”.

Goity usó sus dotes de actor para disimular su espanto, pero, confiesa, “estaba para salir corriendo: tenía que mostrar un personaje que disfruta de las alturas y yo sufro mucho, en lo personal ni loco subiría. Y viste lo que es el cine: para esa escena que dura tres o cuatro minutos, estuvimos todo el día filmándola. Y estamos en Argentina, se filma como se puede: no teníamos la aerosilla a disposición, teníamos que esperar a que suban los turistas, así que para mi fue como estar 17 años ahí arriba, y cuando dieron el final de la toma me fui corriendo como un perro que le sacan el collar”.

“Traté de disimular, para no mostrarle al equipo que estaba aterrorizado: hacer una película ya es problemático, el tema era duro y si encima le sumamos que este chico Goity está aterrorizado… no iba a sumar. Así que me la banqué como un señorito. Me veían que transpiraba como loco, pero hasta el final de la toma no se lo confesé al director”, cuenta, y revela que el mismo proceso de disimular lo hace “cuando viajo en avión: vos me ves viajando en un avión y crees que soy Saint-Exupéry, cuando el avión se mueve soy de los que tranquilizo, pero en realidad estoy aterrorizado. Pero a mis hijos, a todo el mundo, les hago como si fuera el mejor lugar del mundo”.

El mejor lugar del mundo no es para Goity un avión, pero sí quizás sea La Cumbre, escenario de la cinta. “Un lugar soñado. Nuestro país es alucinante, no podía parar de pensar que la vida era muy buena conmigo”, afirma el intérprete que venía de trabajar en cine en “El retiro” y “La reina del miedo”. “La única desgracia de este proyecto fue volvernos”, dice entre risas Goity de lo que fue “un mes inolvidable”, al punto de que “empecé a pensar ‘me vengo a vivir acá’. Hasta estuve viendo casas, averiguando… pero después la familia te trae para acá”.

ESTRENO EN CUARENTENA

Rodada el año pasado, “La Chancha” tendrá su estreno a través de la pantalla chica: la pandemia ha planteado la disyuntiva a los realizadores locales, de intentar estrenar, sea cuando sea, cuando abran las salas (y las películas se abarroten por un espacio), o estrenar ahora por tevé, que el público está, de alguna forma, cautivo en su casa.

“Lo ideal sería ir a los cines, pero también suele haber pocas salas a disposición. De esta forma creo que la va a ver mucha gente”, afirma Goity, de acuerdo a su filosofía: “Hay que entender la situación y buscar lo positivo. Hay dos opciones, o pensás positivo o pensás negativo, y yo, de las pocas libertades que me quedan, elijo lo positivo: creo que la va a ver mucha gente de esta forma”.

En lo personal, “El Puma” muestra cierta resignación en la voz al hablar de su cuarentena. Afirma que está “tratando de ser inteligente…” y que “es una buena etapa para ejercer el pensamiento. A mi me ayudan mucho las frases hechas, como esa que dice que ‘si tiene solución no te preocupes, y si no tiene, tampoco te preocupes’”.

Y también entiende que “estoy dentro de un círculo de privilegio, tengo mi casa, con un jardín, árboles, puedo disfrutar de mis hijos, cosa que a veces mis actividades no me permiten…”

“Pero vamos mucho tiempo, ya reflexioné, ya valoré”, lanza. “Empieza ahora la crisis existencial: uno no está para estar obligatoriamente encerrado, así que esperemos que lo antes posible se abra todo y volvamos a pelearla”. Como todo actor, claro, vive tiempos de incertidumbre, y para colmo, “ya antes de la pandemia la situación no era fácil”, por lo que espera un futuro “difícil. Pero no queda otra: yo sé actuar, así que una vez que Don Alberto dé el visto bueno, me subiré a un escenario y actuaré para los que vengan. No me queda otra”.