El drama de abuela platense de 94 años: denuncia que PAMI no le entrega las bolsas de colostomía

María Ramírez es una abuela platense de 94 años que salió a denunciar la falta de entrega de bolsas de colostomía por parte de PAMI. Según afirmó, por este faltante está expuesta a padecer lesiones en una cirugía que se practicó hace más de diez años a causa de un cáncer de intestino, además de la angustia que le provoca lidiar con la obra social para poder conseguir este elemento de suma importancia para su salud.

"Esta situación de no poder conseguir la bolsa me provoca problemas de ansiedad y malestar, pero sobre todo me puede producir lesiones donde tengo hecha la cirugía", advirtió. "Al no contar con la bolsita uno puede padecer varias lesiones", insistió con preocupación.

La mujer contó que hace diez años fue operada en por cáncer de intestino en el Hospital Rossi y que si bien la "operación fue exitosa" no pudieron volver a colocarle el intestino, por lo que comenzó con el uso de las bolsas de colostomía.

La mujer explicó que "es corriente este proceder de PAMI y ahora que con el coronavirus es peor. Cada año hacen lo mismo. He realizado denuncias administrativas que ellos mismos toman y ponen a dormir en el escritorio".

"En PAMI sólo me dan excusas que ni ellos creen. Me dicen que no hay recursos, que hay problemas con la licitación y con los proveedores. Cosas así", remarcó.

Y añadió: "Por otro lado, ya hace mes y medio que tienen suspendido los pedidos que nos hacen realizar en el Correo Argentino de calle 4 y 51. Mientras tanto, te dan teléfonos que jamás contestan".

Por su parte, la nieta de la mujer, Rosana, de profesión abogada, aseguró "que mañana mismo voy a presentar una denuncia penal".

Según detalló, "en diciembre ya PAMI no le entregó la bolsa. En enero tampoco. En febrero, sí. Y en abril y en mayo, tampoco. Y en PAMI dicen que no tienen recursos. Vamos y venimos desde hace un mes y medio y no encontramos ninguna solución".