Médicos salieron a las calles para pedir mayor higiene e insumos

Integrantes del sistema de Salud salieron ayer por la tarde a las calles de nuestra ciudad para pedir mejores condiciones de higiene y una mayor cantidad de insumos para abordar la crisis sanitaria que se vive en el país por la pandemia de coronavirus.

Organizado por las Asociaciones de Profesiones y Sociedades Científicas, partieron desde la esquina de 6 y 56 hasta calle 50, y desde allí continuaron hasta la Catedral en una larga caravana de automóviles. Luego retornaron el rumbo por calle 54 hasta Gobernación.

Al mismo tiempo, desde la Agremiación Médica Platense emitieron un comunicado y detallaron que “vemos con preocupación las diferentes muestras de persecución jurídica, administrativa y mediática a que son sometidos muchos médicos siendo los casos más notorios, pero no los únicos, los recientes de San Juan y Córdoba”.

Y agregaron que “en ese sentido repudiamos la orden de detención judicial de colegas acusados de contagiar a personas de COVID-19. Decimos basta de avasallamientos judiciales frecuentes desde hace tiempo, falta de elementos de protección personal adecuados, discriminación y amenazas por parte de algunas personas que no comprenden las dificultades que atraviesa el equipo de salud”.

Y por último suscribieron: “Queremos solidaridad, contención y reflexión social, y no aplausos; pensamientos lógicos en las acusaciones y/o condenas de abogados, fiscales o jueces. Con la Judicialización están destruyendo al Sistema de Salud; elementos adecuados de Protección Personal; una medicina humanizada y no defensiva; y que la sociedad no nos vea como enemigos, estamos para acompañarlos y cuidarlos y no para hacerles daño”.

El Presidente de la AMP Jorge Varallo expresó que “esta marcha apunta a que escuchen a los médicos, que necesitamos del consenso de toda la comunidad para que podamos seguir ayudando en el contexto de esta crisis sanitaria, insistiendo en la no judicialización médica”.

Por su parte Gastón Quintans, Secretario de AMP aclaró que “la marcha se ha convocado en apoyo a los médicos de diferentes puntos del país en lo que consideramos es una embestida judicial para los médicos en un momento crítico, donde culpar a los médicos de contagiar a los pacientes es ilógico”.

Por su parte, el Presidente de la CEMIBO, Eduardo Martiarena expuso que los motivos de esta autoconvocatoria del equipo de salud son muchos, en un contexto donde hace tiempo que estamos olvidados, el médico, por convicción y vocación sigue sirviendo a la sociedad. No tenemos la culpa de infectarnos y mucho menos de transmitir enfermedades, exponemos nuestra salud y la de nuestras familias constantemente, dentro de un sistema de con pluriempleo, precariedad laboral y encima nos criminalizan por ser potenciales portadores de un virus.

Durante la marcha reclamaron “basta de avasallamientos judiciales frecuentes desde hace tiempo. Falta de elementos de protección personal adecuados”.

Uno de los hechos que originó la protesta fue el de una reumatóloga sanjuanina que se contagió COVID-19 al asistir a su hermano, un camionero enfermo de Capital Federal, desde donde lo trasladaron a esa provincia en un avión sanitario. La profesional fue denunciada por el propio gobierno que encabeza Sergio Uñac por “atentar contra la salud pública y accionar negligentemente”.

En la provincia de Córdoba, por su parte, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) acusó a dos médicos -Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lázaro- de ser los responsables de la propagación del coronavirus en un geriátrico de Saldán.

A nivel nacional hubo protestas por los médicos denunciados en San Juan y Córdoba