Colón no definió qué hará con Zuqui, uno que retorna

Mientras el fútbol está parado, los protagonistas entrenan desde sus hogares y aún no se definió cuándo se volverá a jugar. Pese a esto, el tiempo pasa y el final de los contratos se acerca. El 30 de junio será la fecha límite en que terminen la mayoría de los vínculos, y por el momento hay una gran incertidumbre de parte de los futbolistas que no saben dónde estarán después de esa fecha. Algunos quedarán con el pase en su poder y otros deberán regresar a los clubes dueños de sus derechos. Y en Estudiantes hay varios casos de futbolistas que regresarán tras estar a préstamo en otro lado. Los más resonantes en el Pincha son el arquero Daniel Sappa, de pasado en Arsenal, el defensor Nicolás Bazzana, de Aldosivi, el volante Fernando Zuqui de Colón y el delantero Francisco Apaolaza, jugando en Instituto de Córdoba; todos titulares en dichos elencos.

En el caso del mendocino Zuqui, la entidad santafesina se encuentra analizando su situación ya que si bien se ganó un lugar en el equipo, la institución no puede pedir otro préstamo, por lo que, si quiere retenerlo, deberá comprar la mitad de su ficha.

Es sabido que los clubes están pasado un momento económico muy complicado, por lo que no parece probable que la dirigencia desembolse una importante cantidad de dólares por el mediocampista de 28 años.

Vale recordar que Zuqui pasó a Colón en enero de 2019 y si cumplía cierta cantidad de partidos jugados, automáticamente Colón debía comprar el 50 por ciento del pase, el cual pertenece en partes iguales a Estudiantes y a Boca. Tras jugar la primera fecha ante Rosario Central por la Copa de la Superliga (momento en que se suspendió el fútbol), Zuqui quedó a solo seis partidos de que se active dicha cláusula.

Es por eso que la dirigencia Sabalera, entre varias cuestiones que debe resolver de su plantel, apunta a lo del mendocino, aunque hasta ahora no han surgido novedades. Por ello, todo se encamina a que el volante se presente en el Country Club de City Bell cuando el plantel orientado por el “Chavo” Desábato regrese a los entrenamientos.

Es más, en las últimas horas, el propio Zuqui hizo declaraciones en radio en Eme Deportivo, donde aseguró: “Estoy en Santa Fe cumpliendo la cuarentena como todos los argentinos. Me cuido mucho con las comidas, hoy más aún por el problema de la pandemia. Para cuando volvamos hay que estar de buena forma. Al tener más tiempo, uno piensa mucho en lo que sucederá con nuestro trabajo. Hablo mucho con mis ex compañeros y con gente de Agremiados porque no vamos a saber que va a pasar”, manifestó.

Sobre su futuro, el jugador dijo que: “Estoy al tanto de que está la posibilidad de que se extiendan los contratos, pero por el momento no hay nada oficial. Yo tengo contrato hasta el 30 de Junio, estoy en conversación con mi representante para saber cómo continuar. Mi pase pertenece a Estudiantes y en principio tengo que volver a La Plata después del 30 de junio”, aclaró.

En definitiva, el de Zuqui es un caso más de los que tendrán que volver y sobre los cuales la dirigencia deberá decidir, como lo hará con Sappa, Bazzana y Apaolaza, entre otros.

Un caso muy diferente es el de Gastón Gil Romero, que tras terminar su préstamo en Aldosivi, no volverá al Pincha porque se quedará con el pase en su poder, según lo ya arreglado con la dirigencia tiempo atrás.

Será barajar y dar de nuevo, con muchos nombres que regresan.