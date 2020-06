Junio en la pantalla: las novedades televisivas para no aburrirse en cuarentena

Mayo vino con varias importantes novedades televisivas, un mes televisivo perfecto para la cuarentena. Y junio no quiere quedarse atrás: el mes que comienza hoy llega a las pantallas sin tantos “pesos pesados” entre sus estrenos, pero con buenas series para descubrir, cine de autor y el estreno de la serie sobre el FIFA Gate, “El Presidente”.

Y, claro, con dos finales tremendos: llegan a su término en Netflix “13 reasons why” y “Dark”, dos series que han cautivado particularmente al público joven. La primera debuta su temporada número cuatro, la final, este viernes, y promete un cierre emotivo a la serie sobre bullying en los pasillos de la secundaria que resonó en los estudiantes de todo el mundo. La segunda llegará recién el 27 de junio, lo que dará tiempo a los seguidores de volver a ver esta oscura saga familiar sobre viajes en el tiempo y el fin del mundo, y tratar de desentrañar sus secretos en eternas discusiones tuiteras.

Son los dos grandes estrenos de la N roja, que también mostrará los episodios finales de “Fuller House” este mes, y que estrenará además varias series que prometen: el show documental “Genios del abecé” quiere volverse el nuevo fenómeno de las docuseries que exploran extraños universos, al meterse de lleno en los concursos de deletreo; la grilla se recargará de series coreanas otra vez (llegan desde el viernes “Amor revolucionario”, “Mis queridos amigos” y “Jefe introvertido”); llegan a la plataforma cuatro temporadas de “Modern Family”; y vuelven “Marcella”, para su temporada 3 (14 de junio), “The Sinner”, también para su tercera temporada (19 de junio) y “The Politician”, para su segunda entrega (19 de junio).

Además, quienes están entusiasmados con los documentales deportivos tras “The Last Dance” podrán acceder desde el 24 de junio a “Atleta A”, documental que sigue a los periodistas que sacaron a la luz los abusos perpetrados por Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia estadounidense; y desde el 26 de junio, “Juegos locales”, docuserie que retrata diferentes deportes bizarros.

Netflix aportará su cuota habitual de anime con el estreno de “Amor de gata”, segundo largometraje de Studio Colorido (“Penguin Highway”) sobre una chica de curioso apodo hará lo que sea por acercarse al objeto de su amor, incluso convertirse en su felina mascota (18 de junio) y “Brand New Animal”, uno de los animes más aclamados de la pasada temporada (30 de junio).

Y también tendrá su cuota de cine de autor, con el estreno el 12 de junio de “Da 5 bloods”, cinta bélica de Spike Lee, y, una semana más tarde, “La Red Avispa”, cinta de espionaje de Olivier Assayas. Se sumarán al catálogo, además, películas como “Rescatando al soldado Ryan”, “Río Grande”, “The Truman Show” (desde el viernes), “El cadáver de la novia” (sábado), “Mujer Maravilla” (26 de junio), “Baby Driver”, la saga de “Volver al futuro”, “El Gran Lebowski” y “Perdidos en Tokio” (30 de junio).

MÁS PLATAFORMAS

Pero no solo de Netflix vive el hombre: quizás el estreno más destacado del mes, al menos para este subcontinente, sea “El Presidente”, la serie de Armando Bó sobre el FIFA Gate, el escándalo de corrupción de la entidad madre del fútbol que estalló en 2015, que debuta el viernes en Amazon Prime Video.

Es el destacado del servicio en un mes donde llegarán a su grilla también varias cintas como “Knives Out (viernes), las primeras ocho temporadas de la serie antológica de terror por excelencia “American Horror Story” (a partir del 15) y todas las entregas de “Dexter” (desde el 30), además de la segunda temporada de la poco vista “The Terror” (11 de junio).

También habrá novedades interesantes en HBO: la cuarta temporada del clásico de culto “Veronica Mars” debuta el viernes, junto a la esperada “Trackers”, que entrelaza tres hilos de la historia en un sofisticado thriller lleno de acción que cubre todo el país, chocando explosivamente en Ciudad del Cabo en una conspiración violenta involucrando el crimen organizado, el contrabando de diamantes, la seguridad del estado, los rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional.

Desde el 12 de junio, estará disponible, completa, “Betty”, fresca serie sobre la vida cotidiana de un grupo de mujeres skaters, en HBO Go; más adelante, el 15 de junio, debutará “I may destroy you” provocativa serie que explora el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en el panorama moderno de las citas y relaciones, se hace la distinción entre liberación y explotación. Una semana más tarde, vuelve un clásico: debuta la serie de “Perry Mason”, que funcionará como una precuela del Perry Mason que conocimos en el cine y la tevé.

A la espera de que debuten en Argentina plataformas como Disney + y HBO Max, también tendrá sus novedades Apple TV+, que desde el viernes presentará “Dear...”, docuserie inspiracional que enfoca cada episodio en un personaje que haya impactado en el mundo, entre los que se cuentan Oprah Winfrey, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Stevie Wonder, Gloria Steinem y más.

Para marcar en el calendario

El Presidente, serie sobre el FIFA Gate - Amazon Prime Video13 reasons why, cuarta y última temporada - NetflixDa 5 bloods, cinta bélica de Spike Lee - NetflixBetty, serie sobre mujeres skaters- HBO GoI may destroy you, serie sobre el consenso en el sexo - HBOLa Red Avispa, cinta de espionaje de Olivier Assayas - NetflixPerry Mason, especie de precuela sobre el personaje - HBODark, tercera y última temporada - Netflix