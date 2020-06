Revuelo por el audio de un sacerdote que convocaba a los fieles en plena cuarentena

“Los que podamos hagamos el esfuerzo de salir, es la mejor salida que podemos hacer, ir al templo, rezar, adorar a Jesús en la eucaristía, recibir el sacramento de la reconciliación, estar en gracia de Dios y, de paso, hacer ese gesto de caridad y ayudar a los más pobres”, fue el audio de WhatsApp que envió el sacerdote Julio Veliche para convocar a fieles y a familias del colegio Nuestra Señora del Carmen de Tolosa para que participen de la celebración del Corpus Christi y realicen su aporte a la colecta nacional que este fin de semana lleva adelante Cáritas. Muchos interpretaron el audio como una peligrosa invitación a romper la cuarentena, más en un momento en el que se registra un pico de afectados con COVID-19. Ante la consulta de EL DIA al Arzobispado, se informó que se decidió suspender la actividad y el propio sacerdote reconoció que era lo mejor “para evitar confusiones”.

Sin embargo, el mensaje que el jueves pasado recibieron allegados a esa comunidad parroquial fue claro. Mediante una invitación digital con imágenes religiosas y el título “Corpus Christi Ntra. Sra. Del Carmen”, se exhortaba: “Vení a encontrarte con Jesús y acercá también tu colaboración para la colecta de Cáritas”. Además, circuló un audio del sacerdote Veliche en el que, después de mencionar que era el día de San Bernabé y del Vecino, por los que se invitaba a rezar, comunicó que, al igual que en los últimos años, la celebración del Corpus Christi se trasladaba a mañana.

“El próximo domingo es la solemnidad pública, festiva, alegre, del sacramento de la eucaristía y se realiza la colecta anual de Cáritas, muchos motivos para estar unidos como comunidad, para rezar juntos delante de la eucaristía por pobres, enfermos, por los que están solos, rezar por toda la iglesia”, dijo el sacerdote en el mensaje. Y, para reforzar la importancia de la fecha, siguió: “Los invito encarecidamente a que vengan a rezar el sábado y domingo, tendremos un momento muy fuerte de adoración eucarística en la presencia real de Cristo”.

En el audio, el sacerdote remarcó que el sábado de 16 a 18 y el domingo de 9:30 a 11:30 el templo se abriría para la adoración eucarística y, media hora antes del cierre, se realizarían bendiciones y se podría comulgar. Además, estaría dispuesto a escuchar confesiones en la secretaría parroquial. “Anímense, es una fiesta muy importante, debemos si podemos confesarnos y comulgar ese día aquí en nuestro querido templo parroquial y, de paso, ya que venimos a rezar, aprovechar y hacer nuestra colecta por Cáritas, por los pobres, por los que más necesitan de Dios”, dijo el religioso en el audio y aclaró que los sobres y alcancías estarían en la entrada del templo.

En diálogo con EL DIA, el sacerdote Veliche reconoció que ir a la iglesia le parecía un riesgo, pero no mayor al que se corre cuando se sale por otros motivos, y destacó que solo se trató de una invitación que, estimó, aceptarían de 10 a 15 personas. Además, sostuvo que en ese lugar se dispone de trapos de piso con lavandina para el limpiado de zapatos, alcohol en gel y un espacio “enorme”.

Aunque en su audio habló de que los fieles podrían recibir bendiciones y comulgar, aclaró enfáticamente que eso no era una misa y que las confesiones las tomaría a más de un metro y medio de distancia. “Celebraciones religiosas no hay, el Arzobispo es muy estricto”, agregó.

Desde el Arzobispado, se informó más tarde que “no hay ningún tipo de celebración” presencial y que se suspendió la iniciativa que impulsaba el padre Veliche. Se aclaró que los sacerdotes están habilitados a ir de casa en casa para asistir espiritualmente a quien lo necesite y que las parroquias abren algunas horas para que los fieles puedan orar en soledad.

“Por banco puede haber dos personas, una en cada punta”, sostuvo el vocero consultado, quien además indicó que, desde el primer día de la cuarentena, el Arzobispo de La Plata Víctor Manuel Fernández expresó que había que acatar estrictamente lo dispuesto por las autoridades nacionales.

“El Arzobispo no aprueba invitar gente para celebraciones, no hay misas abiertas; tal vez lo de Nuestra Señora del Carmen era algo privado, para grupos reducidos”, agregó el vocero del Arzobispado y recordó que, incluso, monseñor Fernández hizo misas que se transmitieron de manera on line porque no están permitidas de manera presencial.

En los últimos días, circuló otro audio correspondiente a la comunidad parroquial de Nuestra Señora de La Anunciación en Ringuelet, en el que se invitaba a los vecinos a participar de una misa el próximo domingo, pero finalmente se desestimó la idea. Se le comunicó a la gente del barrio que el cura párroco y un monaguillo recorrerán la zona para visitar a quienes quieran recibir la eucaristía.