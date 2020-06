Disney podría “no ser tan mágico” para algunos NBA

Mientras la tensión en todo Estados Unidos no cesa, algunos jugadores la NBA se cuestionaron la decisión de retomar la competencia, no sólo por la posibilidad de contagio en cuanto al coronavirus, sino también por el hecho de “continuar con el show” en un momento en el que entienden deben mantener la protesta contra el racismo reinante en el país presidido por Donald Trump.

De esta manera, y tras una reunión virtual de la cual participaron más de 150 protagonistas, con el base de Brooklyn Nets, Kyrie Irving como uno de los máximos expositores, ahora apareció una profunda duda en cuanto a la posibilidad del traslado a Disney.

La explicación se encuentra en el accionar social de muchos de los jugadores, quienes han acompañado las distintas marchas pidiendo justicia por el asesinato a manos de la policía de Minneapolis de George Floyd.

Compuesta en su mayoría por descendientes de afroamericanos, distintos jugadores entienden que aislarse por tres meses para darle continuidad a una competencia en un lugar en el tampoco estarán los principales dueños de la franquicia, sería “hacerles el juego” y desviar la atención.

“¿Qué mensaje estamos mandando si estamos de acuerdo con esto en este momento? Estamos ahí fuera yendo a marchas, protestando, ¿y entonces tenemos que dejar a nuestras familias en estos tiempos tan difíciles para ir a jugar a un sitio donde ni siquiera van a estar los propietarios? Estamos retrocediendo. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ese lugar no va a ser tan mágico”, habría expresado uno de los jugadores que prefirió mantener el anonimato.

En la misma sintonía, Carmelo Anthony, de Portland, consideró: “Todavía no me he comprometido al cien por cien. Cuando nos dejen todo claro, sabré. Mi decisión aún está en el aire porque no tengo todos los detalles”, sostuvo el alero.