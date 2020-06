El Abierto de Estados Unidos se jugaría desde el 31 de agosto

todo parece indicar que el us open se jugaría desde el 31/8 al 13/9 /web

El Abierto de Estados Unidos de tenis, conocido como US Open, es uno de los cuatro Grand Slam y al parecer, conserva sus planes de organizarse en Nueva York, a partir del 31 de agosto, sin público, a la espera de que las autoridades pertinentes le den el okey.

El The New York Times, en su última edición, citó a cuatro responsables tenísticos, cuya identidad no reveló, que coinciden en que la intención de los organizadores es que el certamen se dispute en sus fechas originales, es decir, del 31 de agosto al 13 de septiembre, a pesar de la pandemia de coronavirus que afecta al país del norte y también a todo el planeta.

La realización de este Grand Slam estuvo inmerso en lo más profundo de la incertidumbre durante estos últimos meses, a tal punto que varias figuras del tenis mundial mostraron sus dudas sobre si es factible o no competir en Nueva York, una de las ciudades castigadas por la pandemia. La Federación de tenis de Estados Unidos tiene el respaldo de los circuitos ATP y WTA, respectivamente.

En las últimas horas, el español Feliciano López señaló que es probable que “la ATP no sobreviva” al parate producido por la aparición de la pandemia del coronavirus, si en un corto plazo “no se juegan torneos”.