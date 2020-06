“Está en juego la propiedad privada”, advierte la oposición sobre Vicentin

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, consideró que la posible expropiación de la cerealera Vicentin pone “en juego la propiedad privada”, al participar junto a otros legisladores nacionales de su espacio de una reunión con la Mesa de Enlace de la provincia de Córdoba, realizada en la ciudad de Jesús María.

“Se invoca la emergencia alimentaria, la extranjerización de las empresas, todo tipo de fundamentos sin sentido, que no tienen razón de ser para sostener una intervención grosera de esta magnitud y menos aún esta expropiación. Está en juego la propiedad privada”, señaló el líder opositor de la Cámara baja.

A través de un comunicado, Negri detalló: “Estuvimos reunidos con la Mesa de Enlace de Córdoba en Jesús María. Estuvieron presentes todas las autoridades de las entidades agropecuarias, además estuvimos todos los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio”, al tiempo que lamentó “ la ausencia de los otros colegas” de la oposición.

Desde su entorno dejaron en claro que a la reunión de ayer no acudieron los legisladores nacionales de Unión por Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti y tampoco los diputados alineados con el kirchnerismo.

“Por encima de nuestras diferencias, el tema que nos convoca es de suma gravedad. Estamos frente a inconstitucionalidad de medidas tomadas por el gobierno nacional. Ante la ilegalidad de llevarlas adelante a cualquier precio y a cualquier costo”, sostuvo el ex candidato a gobernador.

Más enfático, agregó: “Estamos tropezando con la misma piedra, como ya pasó en 2008. Acá se está invocando el argumento de salvar a una empresa con dificultades financieras para realizar una expropiación, pero en realidad se trata de una confiscación. Esto pone a la Argentina en un nivel de tensión e incertidumbre peligroso. Esto va en contra del momento difícil que vive el país”.

“Es menester que la Argentina tome conciencia de que la incertidumbre que genera la pandemia no da legitimidad para invocar la emergencia para quedarse con una empresa privada, independientemente de la responsabilidad que tengan sus dueños en la crisis en la que se encuentra Vicentin, más cuando sus conflictos económicos y jurídicos se están resolviendo en la Justicia, con un juez que tiene todas las facultades”, concluyó el diputado radical.

En representación de las entidades agropecuarias estuvieron Alejandro Buttiero (presidente de Coninagro), Javier Rotondo (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), Gabriel De Raedemaeer (vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas ), Agustín Pizzichini (Federación Agraria Argentina) y Guillermo Vitelli (Sociedad Rural Argentina), entre otros.

¿lo tomó por sorpresa?

Mientras una semana después del anuncio oficial sobre la intervención y posible expropiación de la agroexportadora, el titular de la cartera de Agricultura Luis Basterra reconoció que no sabía que el Presidente iba avanzar en ese sentido, aunque sí había participado de discusiones sobre el futuro de la agroexportadora. Fue el gran ausente en la conferencia de prensa que encabezó Alberto Fernández.

En una entrevista radial con Ernesto Tenembaum relativizó el posible desplante y agregó: “Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado nacional sea actor partícipe. Esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití... El instrumento y la oportunidad, no. No podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida”.