El barbijo, eje de una pelea en la calle con un jubilado lastimado

Un pedido, una exigencia o una orden munida de un insulto. Solo los protagonistas de la historia saben cómo empezó lo que a unas cuadras de distancia, en la cola de un semáforo, derivó en una agresión con forcejeos y una lesión en un brazo.

Según la denuncia, un hombre fue atacado a golpes dentro de su automóvil y lastimado durante una fuerte discusión que mantuvo con otro automovilista, quien le reprochaba que no llevara puesto un barbijo, como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19.

A Daniel Tiberi todavía le cuesta creer lo que le pasó hace varias semanas. El hombre de 59 años fue colectivero durante décadas y vivió tensiones en la calle, pero nunca llegó tan lejos un conflicto, según le aseguró ayer a este diario. “Me sorprendió mucho. Nunca imaginé que actuaría de esa manera”, dijo y recordó que en su larga carrera como chofer y vecino en la Ciudad “tuve discusiones en la calle pero nunca llegaron a esto”.

El hecho ocurrió en la zona sur de la Ciudad, el 18 de mayo. Trascendió en las últimas horas, luego de que familiares del chofer jubilado dieran a conocer un video tomado por el hombree durante ese incidente. Las imágenes muestran la parte trasera de un Peugeot 208. En particular se hace foco en la patente. En la secuencia, ese auto frena en un semáforo y Tiberi, teléfono en mano, para detrás. El conductor del Peugeot baja e increpa al jubilado, que estaba aún al volante de su Renault Berlingo.

Se percibe un forcejeo que manda el teléfono al asiento o al suelo de la camioneta y aunque no hay imagen, el audio es revelador de una discusión, insultos y de violencia física.

“Me agarró del brazo y lo tiró para afuera. Como le dio contra el deflector de la puerta me generó un corte”, indicó Tiberi.

La secuencia había empezado varias cuadras antes. Tiberi acompañaba a su hijo que debía comprar un ambo de trabajo -se desempeña en una clínica-. Cuando estacionó en 1 entre 68 y 69 advirtió que se había olvidado el barbijo en su casa. Quizás la prisa por resolver la compra para su hijo, a quien le habían robado la ropa de la soga donde la había puesto a ventilar, lo complicó con la precaución sanitaria.

Así las cosas, acordó con el joven que avanzara en la elección mientras él volvía por el barbijo y así podría entrar al negocio, ya que iba a pagar la compra con su tarjeta de débito.

“Arranqué desde el negocio y al llegar al semáforo de 1 y 72 veo que me gritan y me hacen señas desde un auto que estaba adelante. Pensé que era un amigo o conocido. Entonces, al ponerse en verde arrancamos los dos autos. El de adelante se abre y yo me pongo a la par para mirar quién era. Entonces, esta persona me empieza a gritar `viejo asesino, ponete barbijo´”, recordó Tiberi ayer.

Ahí, empezó a grabar el video que trascendió ayer: “pensé en filmar porque calculé que podría tener algún problema y necesitaría el número de la patente del auto.

Finalmente, el desenlace en 1 y 78. Nuevamente se escucha “viejo asesino, ponete Barbijo” y la voz de Tiberi preguntando “¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?”.

Según Tiberi, no fue solo el tirón que le lastimó el antebrazo. Su camioneta también fue dañada por el otro conductor. Todo eso lo dejó expuesto en una denuncia que radicó en la comisaría octava. “Eso fue el mismo día. Estamos esperando novedades. Me dijeron que tiene que actuar la Justicia”, dijo.

Romina, hija de Tiberi, remarcó que “mi papá justo volvía a mi casa porque se había olvidado el barbijo”, dijo y lamentó que “lo peor de todo es que este violento al que no conocemos no sabía que mi papá iba preocupado a buscar su barbijo porque en el apuro por llevar a mi hermano a comprarse las cosas que le habían robado”, contó Romina.

