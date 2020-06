Napoli y Juventus, mano a mano por la Copa

Juventus, con Paulo Dybala como titular y sin Gonzalo Higuaín, lesionado, buscará ganar su 14ta. Copa de Italia cuando enfrente a Napoli, en la primera definición de un título en el fútbol italiano tras el receso impuesto en la actividad por la pademia de coronavirus.

La final se jugará desde las 16 en el mítico Olímpico de Roma, estadio que quedara tristemente en la memoria Argentina por la trunca final del Mundial de Italia 1990 ante Alemania.

El árbitro será el romano Daniele Doveri, quien ya dirigió al Napoli en tres partidos de esta temporada: empate contra el Torino, derrota en casa contra el Inter y victoria de visita en Cagliari, mientras que a Juventus lo arbitró en 14 ocasiones con un balance de 11 victorias, dos empates y una derrota.

La novedad de esta edición es que en caso de empate no se jugará tiempo extra y el trofeo se entregará luego de una definición con remates desde el punto penal.

La Juve, que llega a esta instancia luego de superar a Udinese, Roma y Milan, es el equipo más vencedor del certamen con 13 títulos y la temporada pasada cortó una racha de cuatro copas consecutivas tras perder ante Atalanta en cuartos de final.

El equipo de Turín, actual puntero de la Serie A, que busca su noveno título consecutivo y el 34to. en la historia, contará con Dybala pero sin Higuaín, quien no se repuso de una lesión en el isquiotibial derecho.

La ausencia del ex delantero de River y Real Madrid, obligará a que el portugués Cristiano Rinaldo juegue como “9 de punta”, una posición que no le gusta y que no ocupó cuando marcó 61 goles en una temporada con Carlo Ancelotti como DT del Madrid.

Napoli, con Gennaro Gattuso como entrenador, llegó a esta instancia al eliminar a Peruggia, Lazio e Inter con Lautaro Martínez, y va por su sexta Copa de Italia, habiendo ganado una en 1987, nada más ni nada menos que con Diego Armando Maradona brillando entre sus filas.