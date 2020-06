Cartelera virtual: Hugo Midón, Queen, Liszt en el Colón y un thriller político

“LOCOS RECUERDOS” EN EL CERVANTES

Hasta el sábado 27 de junio inclusive, en la web del Teatro Nacional Cervantes se podrá acceder a la emisión de “Locos ReCuerdos”, de Hugo Midón.

La obra, presentada en la sala María Guerrero durante las temporadas 2012 y 2013, cuenta con dirección musical de Carlos Gianni, adaptada y dirigida por Lala Mendía, y las actuaciones de Marcelo Albamonte, Omar Calicchio, Denisse Cotton, Osqui Guzmán, Karina K, Mariela Kantor, Jorge Maselli y Pilar Menéndez.

Además de la función se podrá acceder al detrás de escena de la obra.

TRIPEL VERSIONA A QUEEN

German Tripel presentará mañana a las 21 “A kind of magic”, un concierto vía streaming interpretado desde el Teatro El Picadero en el que recorrerá la música emblemática de Queen. Se trata de un show íntimo, acompañado por Iván Petracchi en piano, con Vale Acevedo y Manuel Wirtz como artistas invitados. A través de una entrada general que se puede adquirir a través de Plateanet se podrán escuchar en vivo clásicos como “Love of my life”, “Bohemian Rhapsody” y “Somebody to Love”, entre otras.

LOS TEKIS, ABEL PINTOS, EL CHAQUEÑO, LOS NOCHEROS Y MÁS ARTISTAS EN FESTIVAL PAÍS

La Televisión Pública presentará dos emisiones especiales de Festival País 20. Mañana de 22 a 3, ofrecerá un programa para disfrutar con temas clásicos de Los Tekis, Los Alonsitos, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, y Los 4 de Córdoba.

En tanto, el domingo desde las 23.30 ofrecerá lo mejor del 34ª Festival Nacional ‘Rivadavia Canta al País’, donde participaron Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Leandro Lovato y La Skandalosa Tripulación.

Para el final, las actuaciones de Alejandro Lerner, Miguel Mateos y La Konga en el 17º Encuentro de las Naciones.

LISZT, EN EL COLÓN

El domingo a las 20 en la web y redes sociales del Teatro Colón se transmitirá un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dedicado a Liszt, bajo la dirección de Roberto Minczuk, con Horacio Lavandera en piano, y la participación del Coro de Niños del Colón, con dirección de César Bustamante.

En su primer concierto, Liszt llevó su virtuosismo del piano a la orquesta, sin que ninguno se impusiera sobre el otro. El despliegue sinfónico de la Divina Comedia de Dante ofrece un periplo musical, narrativo y espiritual que concluye con el coral del Magnificat.

TOUS ENSEMBLE ONLINE

El Coro Tous Ensemble, que dirige el maestro Emiliano Linares, abrirá un Ciclo de Conciertos Interactivos que busca convertirse en un espacio de encuentro virtual, en medio de la cuarentena, hasta que lo presencial vuelve a ser la norma.

A través del canal de YouTube del conjunto, que la temporada pasada fuera distinguido con el prestigioso premio Konex, se transmitirá mañana a las 19.30 el primer contenido: un concierto ofrecido en octubre pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario. La gente, además de ver y escuchar de ese espectáculo, tendrá la posibilidad de interactuar con los integrantes del conjunto que estarán disponibles para chatear y compartir comentarios a través de la plataforma Webex.

Para más info, pueden seguirlos en sus redes @corotousensemble en Instagram y Tous Ensemble, tanto en Facebook como en YouTube, donde pueden suscribirse a su canal.

DANZAR POR LA PAZ

Hoy a las 20 se llevará a cabo el evento virtual Danzar por la Paz, que reúne a lo mejor del baile internacional, entrelazando el ballet con la danza contemporánea, el tango y el folklore, interpretado por los mayores exponentes de nuestro país y el exterior. Serán parte de este espectáculo, cuyas entradas se pueden comprar por Ticket Hoy, figuras como Cecilia Figaredo y Hernán Piquín, Luciana Paris bailarina Solista del American Ballet Theatre, Juan Pablo Ledo, primer Bailarín del Teatro Colón, Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, Grupo Cadabra y la Compañía Pucará. Como cierre, se presentará mundialmente la obra “Co.DANZA”, interpretada por más de 27 bailarines argentinos de todo el mundo. Con la conducción de Facundo Mazzei.

“LA RED AVISPA”

Desde hoy, los usuarios de Netflix podrán acceder al esperado estreno de “La Red Avispa”, con guión y dirección de Olivier Assayas, y las actuaciones de Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia y Wagner Moura. Basada en la historia real de “Los Cinco”, se trata de un thriller político apasionante por el que desfilan diversos delincuentes cubanos y exiliados cubanoestadounidenses implicados en una compleja y sutil batalla de ideologías enfrentadas y lealtades cambiantes.