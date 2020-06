Se quedó sin teléfono y sin internet y no puede darle clases a sus alumnos

Familiares de una docente de una escuela de Barrio Aeropuerto reclamó a la empresa Movistar porque no le funciona el teléfono fijo y además se quedó sin internet, por motivos no precisados. Se trata de la línea 486-0337. “Ella es maestra de una escuela de Barrio Aeropuerto, no le devuelven el servicio de internet y por este motivo no puede darles clases a los chicos que estudian en esa primaria”, dijo un familiar.