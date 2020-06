Las ventas del Día del Padre en la Ciudad: “El peor en la historia”

“Fue el peor Día del Padre de la historia comercial, superior al del 2001. Un desastre”. Con esas palabras, Alberto Catullo, referente del centro comercial de calle 12, sintetizó cómo impactó, a nivel local, el que fue el mayor desplome de ventas para esta fecha especial del que se tenga registro.

Ya este diario había anticipado, en base al reporte de distintos comerciantes, que la ventas venían “por el piso”. Y ayer se conoció el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que confirmó que a nivel nacional las ventas por el Día del Padre disminuyeron 44,2% respecto de la misma fecha del año pasado. Y reflejó, de ese modo, la retracción general del consumo por el descenso en los ingresos de los hogares y la falta de circulación de gente por el aislamiento social y obligatorio.

Pero en nuestra ciudad, debido a las restricciones para la apertura comercial, el resultado fue todavía más dramático: “Fue un desastre. Hubo entre un 70 y 75 por ciento menos de venta comparado con el año pasado”, estimó Catullo. Y explicó que “la CAME está relevando a nivel nacional, donde hay un montón de ciudades con locales abiertos. Pero en La Plata muchos rubros directamente no pueden abrir”.

Por eso, dijo, “los rubros más castigados son los que más lejanos están de la reapertura” y estimó, en ese contexto, que los que más sintieron el impacto fueron indumentaria y calzado. “Lo que más se vendió fueron desayunos, bebidas, whisky, pero no más que eso”, agregó.

Con el diagnóstico coincidió Guillermo Salvioli, presidente del Centro Comercial Calle 8, 9 y Adyacencias, quien calculó que el desplome de las ventas rondó entre el 75 y el 80 por ciento respecto a años anteriores. “Fue el peor de la historia”, ratificó.

Martín Bizet, referente del centro comercial de City Bell trazó un panorama igual de severo: “Si tuviera que sintetizar la situación de la venta del Día del Padre diría que la actividad comercial platense es ‘irrecuperable’”, dijo, tajante. Y abundó: “Esto creo que es el final para muchos y no creo que haya una solución a corto plazo. Va a ser una recuperación muy lenta para los poquitos que puedan quedar. La venta fue casi nula. En City Bell prácticamente no había gente y no había consumo. La gente no está gastando. Y no recibimos ningún tipo de ayuda de parte del Estado. Hay mucha angustia. Yo calculo que el 50 por ciento del comercio va a cerrar. Y al que quede le va a costar muchísimo”.

Diego Piancazzo, de la Cámara de Comercio local, dijo que “lo que se tiene que tener en cuenta es que la reapertura de comercios, de algunos, con distintas modalidades, arrancó en los últimos días. Si bien también en los últimos días se vio un poco más de gente circulando no hubo el movimiento que hay habitualmente. Y el hecho de estar en cuarentena hace que la gente compre el regalo para el padre de la casa, en este caso, pero que no haga los regalos que hace habitualmente, por ejemplo, a otros familiares a los que suele regalarle”.

“La caída es muy importante, la mayor que hemos tenido desde que tenemos estadística en CAME”, dijo el vocero de esa entidad, Pedro Cascales. Según el relevamiento realizado, “el consumo fue muy flojo por el descenso en los ingresos de los hogares y la falta de circulación de gente en la cuarentena; sólo 4,9% de los comercios pymes relevados finalizó la fecha con aumento, el 88,7% en baja”.

Cascales señaló que “la caída que registramos en CAME por las ventas del día del Padre fue bastante dispar; en el interior del país hubo ciertos lugares que no fue tan importante la caída, y hay que considerar que hubo dos provincias, Jujuy y Chaco, que decidieron postergar la celebración hasta el 12 de julio debido a que se establecieron medidas estrictas para limitar la circulación de personas y el cierre de comercios por el aumento de contagios, lo cual afectó también al indicador”.

“Evidentemente la caída de las ventas de AMBA impactó fuerte en que el número sea bajo, 44,2%. Si se toman las caídas que veníamos teniendo en mayo que superaban el 50% o bajas en marroquinería, calzado e indumentaria cercanas a 70%, estos números son mejores de lo que veníamos experimentando pero obviamente lejos de la situación de normalidad que permita a un comercio mantenerse a flote”, consideró.

Subrayó que “solamente 5% de los comercios tuvieron ventas superiores al año pasado y la mayoría de los comercios pymes de todo el país con este nivel no cubren sus costos fijos”.

El informe reflejó que “subió la venta online pero bajó en locales físicos”. “Predominó la austeridad por la incertidumbre de muchas personas que ven peligrar sus fuentes laborales ante la recesión económica que se atraviesa. Así, a pesar de que muchos comercios permanecieron abiertos (en otras ciudades) hubo poco tránsito de gente por las calles, aunque si mayor volumen de facturación electrónica. En este último caso, aumentaron 5,8% frente a la misma fecha del año pasado”.