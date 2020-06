Menotti salió a cruzar fuerte a Marcelo Gallardo por la vuelta a las prácticas

César Menotti acaba de sumarse a la polémica provocada por las declaraciones que formuló Marcelo Gallardo con reclamos para que vuelvan los entrenamientos de fútbol en medio de la pandemia de coronavirus.

El ex DT de la Selección cargó muy duro contra el adiestrador millonario y dijo, entre otras cosas que "Los técnicos no podemos decidir si se puede entrenar o no".

"Estoy en contradicciones con lo que dijo Gallardo. Si River tiene diez médicos, tiene un presidente que integra el Comité Ejecutivo de la AFA y tiene un entrenador con el prestigio suficiente para hablar de protocolos. Esto no es un tema que lo deciden los entrenadores porque estamos incapacitados para dar este tipo de opiniones. Acá está la Ciencia, la Salud. Hay un montón de valores que nosotros podemos acompañar" dijo Menotti.

También en sus declaraciones advirtió que "Tenemos que estar más cautos, el protocolo no lo arma AFA, lo están armando los médicos de AFA, los médicos de River, los médicos de Boca y los médicos del Estado sobretodo porque no son solamente jugadores", expresó.