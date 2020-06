Fuerte cruce al aire entre Julia Mengolini y Yanina Latorre: "¡Sos patética!"

Un tenso momentos se vivió este viernes en Los Ángeles de la Mañana por un fuerte cruce que mantuvieron Julia Mengolini y Yanina Latorre.

Todo se generó luego de que Mengolini defendiera públicamente a Señorita Bimbo, su compañera de radio, luego de que Yanina Latorre se mostrara indignada porque había criticado a su hija Lola tras su paso por PH.

Cuando Yanina aseguró que Bimbo calificó de “pelot… de mier...” a Lola, Mengolini le respondió: “Se reían más de vos que de Lola, de cómo la habías criado, de que te había salido a imagen y semejanza tuya, que estabas contenta que había salido flaca y linda como vos. Vos misma dijiste que Lola había salido conservadora como vos”.

Pero Latorre le retrucó enojada: “Es muy feo lo que estás diciendo, ¿hasta cuándo me van a dar? ¿Vos te pensás que porque soy flaca, estoy teñida y manejo una camioneta soy una tarada mental? ¿En serio te lo creíste? ¿O ustedes son las taradas mentales, que son feministas selectivas?”.

Sin embargo, Julia insistió: “Yanina, vos te vivís riendo de todo el mundo. Entonces, te tocó a vos. Bancátela una vez. Le vivís pegando a todo el mundo. ¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? No es el kirchnerismo. Es que vos te reís de los humildes y nosotros de los privilegiados. Eso es lo que no te bancás. Nos reímos de los privilegiados y por eso nos reímos de vos, no de Lola”.

El comentario indignó aún más a la panelista, que le respondió: “Yo no me río de los humildes, ¿estás loca? ¡No me conocés! Ayudo en todo lo que puedo. Tuve años una sección que era la foto marginal, que no es de pobre, es la parte marginal que todos tenemos. Tu problema es que para vos la marginalidad es la pobreza. ¡Yo no me río de los pobres, no me conocés! ¡Sos patética! ¿Por qué hay que reírse del privilegiado? ¿Por qué le decís pelotuda de mierda a una chica de 19 años?”.

Pero Mengolini cerró muy fuerte el cruce al decirle: “¡Vos te cagás de la risa de todo el mundo, bancátela! Te tocó por una vez a vos. Bancátela, te tocó”.

Y cuando Yanina le contestó “vos me odiás porque no pienso como vos”, la periodista le retrucó: “Yo no te odio, me importa una mierda”.